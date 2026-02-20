La préfecture du Rhône a confirmé la tenue de la marche en hommage à Quentin, à Lyon, ce samedi. Entre 2 000 et 3 000 personnes sont attendues, alors qu'un important dispositif de sécurité est annoncé.

"Cette manifestation autorisée sera encadrée strictement par la mobilisation d’un dispositif de sécurité important". Le préfecture du Rhône appelle au calme alors que la marche d'hommage à Quentin Deranque se tiendra bien ce samedi à Lyon. Un dispositif de "sécurité renforcée" a été annoncé, il comprendra un "engagement à haut niveau des effectifs de la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône", complété par "plusieurs compagnies républicaines de sécurité, dont la CRS 83, des escadrons de gendarmerie mobile, ainsi que de policiers nationaux déployés depuis différents départements de la région."

La préfecture rappelle également que deux arrêtés préfectoraux ont été pris afin d'interdire "toute manifestation dans un périmètre défini" et "autoriser le recours à la captation d’images par drones dans le cadre de la sécurisation de l’événement". À noter que la police nationale et la préfecture seront informées en temps réel de la situation, puisque les deux organes seront en contact permanent avec la chambre de commerce et d'industrie (CCI) et les associations de commerçants. L'intransigeance sera de mise ce samedi "face aux comportements ou aux propos qui pourraient tomber sous le coup de la loi".

Lire aussi : Mort de Quentin Deranque à Lyon : ce que l'on sait des sept hommes mis en examen

2 000 à 3 000 personnes attendues

Pour rappel, la marche d'hommage débutera à 15 heures place Jean Jaurès (7e arr.), elle passera ensuite par la rue Pré-Gaudry, la rue Crépet, puis le boulevard Yves Farge, avant d’arriver rue Victor Lagrange où s'est déroulée l'agression mortelle qu'à subi Quentin. Selon la préfecture, Aliette Espieux, l'organisatrice de l'évènement et proche de collectifs d'ultra-droite, s'est engagée à "respecter scrupuleusement les consignes données à savoir que cette marche revête un caractère pacifique et qu’elle ne donne lieu à aucune expression politique".

Selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, 2 000 à 3 000 personnes sont attendues. Alors qu'il avait demandé à Gregory Doucet d'afficher le portrait de Quentin sur l'Hôtel de Ville, Jean-Michel Aulas ne sera pas présent ce samedi, à l'instar du maire de Lyon qui exigeait l'interdiction de celle-ci.