Le président sortant de la Métropole de Lyon a présenté ce vendredi ses engagements en matière de perméabilité des sols, mais aussi de protection des habitants. Un programme estimé à 70 millions d'euros sur la totalité du prochain mandat.

"Il y a beaucoup à faire sur notre territoire". La messe est dite. Ce vendredi 20 février à Oullins-Pierre-Bénite, la liste Avançons Ensemble, menée par le président sortant à la Métropole de Lyon Bruno Bernard a présenté ses engagements en matière de changement climatique en cas de réélection. Ce sont notamment les inondations qui ont été au coeur des annonces, dans un contexte national marqué par des crues historiques notamment en Gironde. Même si le territoire de la Métropole de Lyon a été épargné, "les évènements climatiques vont se multiplier et arriver chez nous, la seule interrogation, c'est quand est-ce que ça va arriver", rappelle Bruno Bernard.

Une hausse de la taxe foncière pour financer des travaux ?

La majorité sortante a d'abord présenté son bilan depuis 2020 en matière d'actions contre ces crues avec un leitmotiv : protéger les habitants. Un plan d’actions pluriannuel de 40 millions d'euros a été engagé dans le cadre de la politique GEMAPI, financé à hauteur de 7 euros sur la taxe foncière. Bruno Bernard n'a d'ailleurs pas exclu que celle-ci augmente "pour réaliser tous les travaux" adressant au passage un tacle à ses adversaires : "La droite a voté contre, donc contre l'action".

Autre réalisation du bilan, la stratégie de désimperméabilisation, qui a

permis de "désimperméabiliser ou déconnecter 400 hectares d’espaces

publics, appuyée par un plan Nature de 50 millions d’euros ayant conduit à la plantation de 250 000 arbres et arbustes". Anne Grosperrin, vice-présidente de la Métropole déléguée au cycle de l'eau a révélé que ce chiffre pourrait lui aussi être revu à la hausse en cas de prochain mandat. "Nous avons l'ambition d'en planter encore 300 000" assure-t-elle. L'investissement de 20 millions d'euros destiné à moderniser le système d'endiguement Vaulx-en-Velin / Villeurbanne, a été également été cité par la majorité sortante.

Un programme de protection contre les inondations du Gier

Alors que les élections se dérouleront dans moins d'un mois, la liste Avançons Ensemble a dévoilé plusieurs propositions destinées à renforcer la protection du territoire. A commencer par le renforcement des digues de Saint-Jean, Fontanil, Eaux Bleues. Des travaux sur les ouvrages du Ravin (1 M€), des Planches et du Combe et la réhabilitation de tronçons busés (3 M€) ont été évoqués, tout comme la poursuite "des études d’inondabilité sur les bassins versants sensibles."

Une attention particulière va être accordée au Gier et à la ville de Givors, victime d'importantes crues fin 2024. Mohamed Boudjellaba, le maire de la commune, présent à la conférence de presse à demandé de nouveaux financements et une "réponse rapide de l'Etat" afin de répondre aux besoins de la population en matière de protection :"On sait ce qu’on doit faire mais l’argent manque" se désole l'élu. Ainsi, la liste de Bruno Bernard souhaite mettre en place "un programme ambitieux de protection, combinant ouvrages de protection et

solutions naturelles". Coût total d'investissements : 70 millions d'euros "répartis sur deux ou trois mandats".

"Désimperméabiliser 400 hectares sur le territoire"

La majorité sortante souhaite aussi axer son engagement sur la réalisation d'un territoire perméable. Ainsi, elle ambitionne de désimperméabiliser 400 hectares supplémentaires de généraliser les "noues, arbres de pluie et techniques d’infiltration" mais aussi d'expérimenter la désimperméabilisation d’espaces privés alors qu'ils représentent 70 % de l'espace public. Enfin, le développement d’actions de prévention contre le ruissellement, notamment à Irigny a également été annoncé.

En ce qui concerne le coût total de la réalisation de ces mesures, il s'inscrit dans sa totalité au sein du GEMAPI, qui représentera entre 10 et 15 millions d'euros par an au prochain mandat, soit environ 70 millions d'euros.





