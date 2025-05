Les grandes ambitions du Théâtre des Marronniers de Lyon

Damien Gouy est le nouveau directeur du Théâtre des Marronniers, avec le projet d'ouvrir la scène à d'autres courants artistiques.

La miraboule aboutit en cul-de-sac dans une cour. Ici, le miracle, c'est ce bout d'estrade de 24 m2, dans ce petit théâtre de 49 places.

Si la rue des Marronniers est populaire pour ses bouchons, elle l'est tout autant pour ses planches. 40 ans cette année. Comme un symbole, la direction change.

Après 34 saisons et plus de 350 créations en tant que directeur et metteur en scène, Yves Pignard laisse la main à Damien Gouy, suite à une période de transition de trois ans pendant laquelle ils ont collaboré ensemble, Damien Gouy ayant d’abord été artiste associé en de 2022 à 2024, puis co-directeur sur la saison 2024/ 2025.

Formé à l'Ensatt, 65e promotion, Damien Gouy a passé treize ans dans la troupe du Théâtre National Populaire, à Villeurbanne, sous la direction de metteur en scène Christian Schiaretti.

En 2012, parallèlement à ses activités au TNP-Villeurbanne, il crée, avec d’anciens camarades du TNP, la compagnie Théâtre en pierres dorées, basée à Theizé, dans le Beaujolais, pour se rapprocher du monde rural et développer l’exigence professionnelle dans les milieux amateurs. Il dirige artistiquement le festival de théâtre Les Rencontres de Theizé.

Fidèle à ses racines, Damien Gouy invitera quelques anciens complices (Amandine Blanquart, Julien Thiphaine, Colin Rey, Julien Gauthier…) à partager cette première saison 2025/2026 avec lui.

Champ des possibles

En s’inscrivant dans la continuité du travail engagé par son prédécesseur autour de la poésie, du théâtre musical et de l’émergence et en maintenant la richesse et le dynamisme des partenariats existants (l’Espace Pandora, la librairie l’œil cacodylate, le Pôle lyrique d’excellence, Arts en Scène, le Conservatoire de Lyon, le Festival International Quais du Polar), il ouvrira les portes du théâtre à d’autres courants artistiques comme le festival Karavel, porté par Pôle en scènes de Mourad Merouki, et invitera des artistes d’horizons très divers : Laurent Fréchuret, Alain Reynaud, Jean Claude Bolle-Redat, l’ensemble lyrique DARA, le collectif Les Herbes Folles…

La saison 25/26 débutera par une soirée d’ouverture, le jeudi 18 septembre à partir de 19h, en présence de certains des artistes et compagnies invitées.

40 ans pour les Marronniers !

Le Théâtre des Marronniers a été fondé en 1985 par Daniel Claude Poyet et dirigé pendant 34 ans par Yves Pignard. Installé dans un ancien atelier de la Sepr, ce théâtre est situé dans la fameuse rue des Marronniers qui vit aussi les metteurs en scène Roger Planchon et Marcel Maréchal commencer des carrières théâtrales prestigieuses.

Lire aussi :

- Théâtre et musique : le capitaine Nemo embarque au théâtre des Marronniers

- Une Calabraise sur les braises aux théâtre des Marronniers