Ce vendredi 5 juin, le théâtre de La Renaissance à Oullins, propose Utopia, un spectacle participatif inspiré des textes du philosophe Thomas More et mis en scène par Pauline Laidet.

Pôle de référence régional et national dans la production, la diffusion du théâtre et de la musique, La Renaissance a réalisé une année riche avec de nombreux spectacles de danse, pièces de théâtre, concerts ou encore expositions aux arts de la rue, dans une approche culturelle de proximité visant à favoriser l’accès de toutes et tous à la culture depuis ses débuts en 1982.

Pour écrire Utopia, la metteuse en scène Pauline Laidet a imaginé le destin de deux personnages échappés du spectacle Les enfants du Levant d’Isabelle Aboulker, un opéra pour voix d’enfants magnifiquement restitué par l’Orchestre de l’Opéra de Lyon qui s’est tenu en mai à La Renaissance.

Œuvre sur les droits humains, l’amitié et la foi en la vie, la mise en scène de Pauline Laidet a donné la parole aux enfants raflés dans les années 1860, à leur courage, leur capacité à préserver leur dignité et à lutter contre la déshumanisation dans le bagne de Toulon.

Ainsi, pour une dernière performance en résonance aux Enfants du Levant, Pauline Laidet poursuit le récit en approfondissant les trajectoires de vie de Beaumais et Guendon détenus au bagne de l'île du Levant. Confrontés à une dénonciation arbitraire et menacés d'être enfermés au cachot, ils décident de s'enfuir au péril de leur vie, volant une barque et prenant la mer sans savoir naviguer.

Ce qui fait l’originalité de ce projet théâtral et musical au long cours est qu’il rassemble les élèves de plusieurs écoles de la ville et la collaboration de leurs enseignants pour une création participative hors norme. En effet, les enfants de l’école du Golf ont été accompagnés durant plusieurs semaines par la metteuse en scène et l’équipe des musiciens-intervenants et nous racontent une histoire mêlant textes et chansons écrits et interprétées par eux-mêmes.

Le spectacle suit ainsi le parcours de ces deux rescapés, arrivés sur l’île d’Utopia, peuplée uniquement d’enfants qui refusent de grandir. Une île refuge pour toutes celles et ceux qui choisissent de construire un nouveau monde.

Pour assister à la pièce de théâtre Utopia, rendez-vous le vendredi 5 juin à 14h30 puis à 19h dans la Grande Salle du théâtre de La Renaissance (Oullins-Pierre-Bénite). Spectacle Gratuit : réservation obligatoire ici