Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 17 au 19 juillet

Cinéma en plein air, open air, jam session.. Lyon Capitale a sélectionné cinq activités à ne pas manquer pour ce week-end du 17 au 19 juillet.

Regarder un film en plein air

Cinéma plein air

Vous souhaitez regarder un film mais vous n'avez pas envie de vous enfermer dans un cinéma en plein été ? Ca tombe bien. Cette semaine se tient le festival "Cinéma sous les Etoiles" dans le 2e arrondissement de Lyon. Pour l'occasion, plusieurs films sont projetés sur la place d'Ainay jusqu'à dimanche. Ce week-end, vous aurez le choix entre le film d'animation du studio Ghibli, Pompoko d'Isao Takahata, ou la Palme d'Or 2019, Parasite de Bong Joon-ho. L'entrée est libre et gratuite, sans réservation.

Participer à une jam session

photo d'illustration © DR

Quoi de mieux que de commencer le week-end en musique ? Vendredi 17 juillet, le Kraspek Myzik, situé dans le 1er arrondissement organise une jam session. Cette dernière est ouverte à tous les musiciens et chanteurs quel que soit leur niveau. Dès 20 h, les participants sont invités à venir avec leur instrument pour jouer avec d'autres artistes.

Chiner au Piou Piou Market

@ Pexels

Ce week-end, Lyon accueille la plus grande friperie itinérante de France. Tout au long du week-end, Piou Piou Market s'installe au 15 rue Pareille pour proposer plus de 10 000 vêtements et accessoires vintage à petits prix. Bonus : l'ensemble des vêtements proposés, dont certains de grandes marques, seront proposés à des prix variants entre deux et dix euros.

Regarder la finale de la Coupe du Monde

La Coupe du Monde de football 2022 aura lieu au Qatar / (Photo by MUSTAFA ABUMUNES / AFP)

Si les Bleus n'ont pas réussi à se qualifier, la finale de la Coupe du Monde aura bel et bien lieu dimanche 19 juillet à 21 h. Plusieurs bars diffuseront le match Argentine-Espagne sur grand écran. C'est notamment le cas du HEAT de Confluences qui sortira son écran géant pour la dernière fois. La petite finale opposant les Bleus à l'Angleterre sera elle aussi diffusée samedi 18 juillet à 23 h. L'occasion d'encourager une dernière fois l'équipe de Didier Deschamps.

Danser dans un Open Air au Transbordeur

@Gaétan Clément

Des airs d'Amérique Latine souffleront sur le Transbordeur vendredi 17 juillet. La salle de concert villeurbannaise accueillera Indus, dans une fusion de musique électronique et de percussions afro-colombiennes jouées en live dès 18 h. L'entrée à l'Open Air est gratuite avant 20 h.

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