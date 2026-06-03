Cette année, pour la 12e édition consécutive, les Vendanges Musicales se tiendront sur la place du château à Charnay en Beaujolais. Du 17 au 19 septembre artistes confirmés et artistes régionaux émergents partageront la scène. Le tout dans un décor pittoresque venant célébrer la culture viticole locale. Réservez-vite vos places !

Une programmation variée et dynamique pour un public intergénérationnel

Après avoir, les années précédentes, accueilli des artistes comme Michael Jones, les Fréro Delavega ou encore Marina Kaye, le festival revient avec une programmation toute aussi variée.

Le jeudi étant dédié à la musique francophone, le vendredi au style pop-rock et le samedi à l’électro-rap, chaque spectateur pourra y trouver son bonheur.

Pendant ces trois jours, Gaëtan Roussel, Sam Sauvage, Suzane, Adèle Castillon, Skip the Use, Bekar ou encore des artistes de notoriété internationale tel que le groupe électro Ofenbach performeront sur la scène du petit village de Charnay.

Bekar interprétera sur scène son album Alba

Bekar, le visage qui représentera le rap français

Âgé de 28 ans, le rappeur français aux origines espagnoles sera le seul artiste représentant de la branche hip-hop durant le festival.

Grâce à sa plume poétique et ses productions soignées, Bekar interprétera son album Alba sorti il y a un an, dans lequel il évoque sa vie de jeune artiste plein de doutes, de tentatives, d’échecs et surtout d’espoir, mais aussi ses plus gros titres aux rythmes entrainants issus de son premier album Plus fort que l’orage.

Après le succès de son premier album, il est clair que l’ascension ne fait que commencer pour Bekar. En tournée tout l’été, le Roubaisien s’arrêtera a Charnay le samedi19 septembre juste avant la performance d’Ofenbach pour un unique concert.

Une scène marquée par le partage

Les stars ne seront pas les seules à performer. Chaque soir des talents locaux émergents partagent la scène avec les artistes confirmés dans un moment de communion et de cohésion autour de ce qui les relie : la musique.

En effet, le vendredi et le samedi, les premières parties seront assurées par les deux gagnants du concours tremplin, sélectionnés fin mai parmi les jeunes talents de la région.

Cette année, il s’agira de Leonem (rap français indépendant) et Fleur Sous Bitume (pop blues) qui auront la chance d’interpréter leur musique devant plus de 3 000 spectateurs.

Un festival qui participe à la dynamisation du terroir

Fièrement enracinés dans le territoire et arborant le label “Vignobles et découvertes”, les Vendanges Musicales ne se contentent pas de faire vibrer les voix et les instruments. Il joue aussi un rôle central dans la promotion de l’activité économique, viticole et touristique locale.

Car même si depuis 2014 le festival a grandi en affluence et en moyens, avec 100 artistes depuis sa création, 140 bénévoles chaque année et 3 000 spectateurs par soir, Sébastien Germain, président du festival, rappelle un contexte économique incertain.

Enfin, la valorisation du territoire du Beaujolais se fait aussi par la présence de producteurs, de vignerons et d’acteurs locaux. Dans des moments d’échanges avec les festivaliers, il mettent en lumière un savoir-faire et une identité culturelle propre.

Les Vendanges Musicales à Charnay en Beaujolais les 17, 18 et 19 septembre 2026. Horaires à venir. Tarifs : 45 euros/soir – 115 euros les 3 journées

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