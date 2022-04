Théâtre Comédie Odéon : Jérôme Sauvion, un Cyrano tout en panache

Au Théâtre Comédie Odéon, Jérôme Sauvion s’empare seul de l’œuvre d’Edmond Rostand et nous livre une vraie leçon de théâtre. Courez-y, c’est un vrai régal !

On imagine bien Jérôme Sauvion, petit garçon solitaire et virevoltant, jouer aux mousquetaires avec un bout de bois et flanqué d’une cape de fortune, endossant tour à tour le rôle des gentils et des méchants.

Ce sont peut-être ces douces résurgences d’enfance qui ont amené le comédien à relever ce défi ambitieux. Celui d’interpréter, seul, tous les personnages de Cyrano de Bergerac, l’une des pièces les plus populaires de la littérature française.

Mais ce n’est pas un spectacle à l’économie que nous livre le comédien lyonnais. C’est au contraire avec une débauche de générosité qu’il s’empare de tous les rôles de l’œuvre d’Edmond Rostand, dont la richesse du texte devient une matière qu'il modèle avec une grande ingéniosité.

L'amour du verbe

C’est que Jérôme Sauvion nous ferait passer des vessies pour des lanternes. Il faut le voir jouer à lui tout seul un régiment de mousquetaires, acculés dans le tumulte du siège d’Arras avec trois caisses de bois et des casques de poilus ou - perché sur une échelle de plâtrier en se substituant au beau Christian - sussurer les doux mots de Cyrano à sa cousine Roxanne, dont il incarne, avec grâce la douce ingénuité.

Rappelons que cette œuvre est une ode à l’esprit, qui prend sa revanche sur la laideur physique et où l’amour du verbe et l'imaginaire se jouent des apparences. De cette assertion, Jérôme Sauvion en a tiré des leçons essentielles. En faisant abstraction des contraintes matérielles ou humaines, il réussit, grâce à un subtil jeu de scène et d’infimes détails, de faire de ce Cyrano, une performance tout en panache.

Cyrano Project, du 5 au 23 avril 2022, du mardi au samedi 19h à la Comédie Odéon