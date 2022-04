Toboggan de Décines : danser avec Bourvil avec la compagnie De Fakto

Histoire de sourire un peu à la vie, la compagnie De Fakto nous invite à un spectacle léger et joyeux, dansé sur les chansons de Bourvil !

Chorégraphes, danseurs hip hop et contemporains basés à Lyon, Aurélien Kairo et Karla Pollux nous racontent avec Un petit pas de deux sur ses pas l’histoire d’un couple auditionné par un metteur en scène qui s’appelle Bourvil…

Proposé dans le cadre d’une soirée autour de l’artiste au Toboggan de Décines, le spectacle est précédé d’un chef d’œuvre de Claude Autant-Lara, La traversée de Paris avec Bourvil et Jean Gabin, un film comique qui peint la vie parisienne sous l’Occupation.

La vraie voix de Bourvil

Après avoir créé un solo autour de Jacques Brel qui a fait le tour du monde, Aurélien Kairo s’est emparé du parcours du chanteur qui fait aujourd’hui partie de notre mémoire collective.

"Une des lignes de notre danse nous dit-il est de travailler avec le matériel sonore des chansons françaises mais en dépassant la simple illustration des textes pour inventer une poésie et révéler leur richesse, leurs univers, en les transposant sur une scène de théâtre. On connait Bourvil surtout par le cinéma alors qu’il a écrit plus de 400 chansons. Bourvil était une personne bienveillante, à la vie comme à la scène et on voulait montrer cela. La pièce est aussi un clin d’œil à la fabrication du spectacle commençant par l’audition d’artistes qui seront applaudis par la suite pour leur performance".

Le chorégraphe a fait un impressionnant travail de recherche documentaire et réalisé un montage sonore où l’on entend la vraie voix de Bourvil qui leur parle avec joie et affection comme s’il était présent sur scène avec eux.

En solo ou en duo, les deux danseurs revisitent son répertoire, jouant avec plusieurs styles de danse qui vont du hip-hop à la valse, du tango au break-dance.

Comme un petit refrain, la légèreté de la poésie et la simplicité des mots rebondissent du rire à la mélancolie sur les pas des danseurs. Un spectacle à ne pas rater, en attendant de découvrir la prochaine création d’Aurélien Kairo Quelque chose de Melody autour de Serge Gainsbourg.

Un petit pas de deux sur ses pas – Cie De Fakto – le 7 avril au Toboggan de Décines.