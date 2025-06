"Cela doit être une promesse" : une plaque en hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard inaugurée à Lyon

La Ville de Lyon a inauguré ce dimanche 29 juin une plaque en hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard au square Jussieu, dans le 3e arrondissement.

Le petit square Jussieu, situé à proximité immédiate du quai Augagneur, dans le 3e arrondissement était noir de monde ce dimanche 29 juin. Et à raison, puisque la Ville de Lyon a en effet inauguré une plaque en hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, professeurs assassinés en 2020 et 2023 par des terroristes islamistes.

"Cette plaque doit être une promesse"

Alors que la loi de 1905 sur la laïcité fête cette année ses 120 ans, cette "initiative solennelle permet de nous réunir pour la transmission du savoir, de la pensée et pour les victimes", a ainsi souligné le maire de Lyon, Grégory Doucet. Apposée sous l'Arbre de la République (planté en 2020 après l’assassinat de Samuel Paty), "cette plaque représente la nécessité de rendre hommage aux victimes qui manquent à leurs familles, à leurs amis et à leurs élèves. Qui manquent à la nation", a poursuivi l’édile. Et d’ajouter : "Nous exprimons notre profonde gratitude à l’égard de cette profession, notre admiration envers ceux qui l’exercent."

Ne pouvant être présentes ce dimanche matin, Mickaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty, et Isabelle Bernard, veuve de Dominique Bernard, ont toutefois tenu à exprimer leur remerciement dans une lettre. "Ce geste mémoriel nous aide à fonder notre combat laïc, mais cette plaque ne suffira pas. L’omerta persiste. Le courage de quelques-uns ne peut suffire face au silence de certains responsables qui préfèrent taire les problèmes", a ainsi souligné Mickaëlle Paty. "Cette plaque doit être une promesse pour que la République ne cède plus un pouce de terrain à ses ennemis", a-t-elle encore déclaré. Et Isabelle Bernard de poursuivre : "J’espère de toutes mes forces que les représentants de l’État et les citoyens seront toujours ensemble pour défendre nos convictions, nos droits et nos libertés."

La plaque, offerte par le Grand Orient de France, est ainsi un rappel que l’école doit "se tenir à l’écart de toute pression religieuse et antirépublicaine", a souligné Nicolas Penin, Grand Maitre du Grand Orient de France. Il conclut : "Nous ne les oublierons pas."

