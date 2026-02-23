Culture
Jacques Chambon et Damien Laquet

Humour : La réincarnation d’Elvis au Briscope

  • par Caïn Marchenoir

    • Allez voir ce spectacle, aucune mauvaise humeur n’y résiste ! 

    Joliment interprété, il décrit la rencontre improbable entre un jeune cadre qui n’a plus rien de dynamique (Damien Laquet) et un sosie d’Elvis pas piqué des vers (Jacques Chambon, également auteur de la pièce). 

    Le cadre sup’ devrait être en Allemagne pour rencontrer ses clients. Mais il s’est fait virer et n’a pas osé annoncer la nouvelle à sa femme. Alors il revient dans son ancien bureau pour y passer la nuit. Mais cette nuit-là, dans son bureau, il se passe des choses étranges… Le vigile chargé de la surveillance des locaux a une mission : il a été désigné par Elvis Presley himself pour être sa réincarnation ! La confrontation entre les deux hommes s’annonce rock’n’roll.

    Un p’tit coup de blues ? – Le 27 février au Briscope (Brignais)

    Yann et Marguerite au théâtre des Clochards Célestes : "C'est avant tout un texte sur l'amour"

