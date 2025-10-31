Culture
Iphigénie à Splott © Debby Termonia

Théâtre au Radiant-Bellevue : Iphigénie’s not dead !

  • par Caïn Marchenoir

    • Le Radiant reprend Iphigénie à Splott, un spectacle coup de poing porté par Gwendoline Gauthier, irradiante dans le rôle-titre.

    Dans la pièce de Gary Owen, mise en scène par Georges Lini, Iphigénie à Splott, Iphigénie n’est pas cette héroïne imaginée par Euripide, celle qui doit être sacrifiée pour apaiser la colère des dieux. Mais elle partage avec le personnage antique un courage et une indépendance d’esprit qui forcent l’admiration. De même qu’une beauté sauvage. Elle porte un autre prénom, Effie. Elle habite à Splott, un quartier de Cardiff – la capitale du pays de Galles – gangréné par la fermeture des usines, le chômage et la précarité forcée.

    Effie, c’est un peu une terreur, le genre de fille qu’on évite de regarder dans les yeux quand on la croise dans la rue. On a peur qu’elle nous saute au visage. On croit la connaître, alors on la juge l’air de rien, mais on n’en connaît pas la moitié… Elle le dit elle-même : “Aucun homme ne me résiste.”

    Sur scène, incarnée de façon quasi enragée par Gwendoline Gauthier, entourée de trois musiciens rock, elle nous raconte sa vie, à sa manière, brute de décoffrage. Elle nous explique sa façon de picoler, sans retenue aucune, “comme une sauvage”. Sans oublier de mélanger tout l’alcool qu’elle peut ingurgiter à toutes les drogues qu’elle a pu se procurer. De ces mélanges explosifs et destructeurs, elle émerge, en général au bout de trois jours, avec “une gueule de bois pire que la mort”. Ce qui ne l’empêche pas de recommencer dès qu’elle en a l’occasion. Un personnage de démesure, jusqu’au-boutiste. Mais un certain soir, l’occasion lui est offerte de sortir de l’enfer qu’est devenue son existence… Tout bascule.

    Iphigénie à Splott a été nommé au prix de la Critique 2022 dans les catégories “meilleur spectacle” et “meilleure interprétation”. Programmé avec un formidable succès par le théâtre de la Croix-Rousse en novembre 2024, ce spectacle coup de poing est repris cette saison par le Radiant-Bellevue, mais seulement le 4 novembre. Une occasion unique de vérifier la véracité de cet adage gallois : “Guinness and punk are not dead” !

    Iphigénie à Splott – Le 4 novembre au Radiant-Bellevue (Caluire)

