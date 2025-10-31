Culture
C’est canon ! L’art chez les Romains au Lugdunum – Musée et théâtres romains. Une œuvre numérique immersive qui fait renaître la splendeur de l’odéon du IIe siècle © Métropole de Lyon – Louison Desforêts

Les expos à ne pas rater à Lyon

  • par Martine Pullara

    • La sélection de Lyon Capitale dans les musées et galeries lyonnaises

    With Love, Alice Marie Martin © Alexandre Caretti

    Artiste lyonnaise qui associe dans son travail le dessin, la sculpture, l’installation et l’écriture, Alice Marie Martin présente, au centre d’art KOMMET, With Love, une exposition imaginée lors d’une résidence au Drawing Centre Diepenheim (Pays-Bas) durant laquelle elle a régulièrement envoyé – et sans jamais attendre de réponse – des cartes postales baroques à la commissaire Émilie d’Ornano, construisant un récit poétique mais sans narration linéaire. Elle donne à chaque carte la forme d’un écrin textile rembourré qui abrite et protège la lettre. Sur le recto, elle crée des dessins aux motifs inspirés de fleurs, vitraux, dentelles, mêlés à une iconographie personnelle. À l’intérieur, les mots évoquent l’amour, des paysages traversés, des fragments de fiction inspirés de légendes locales. À KOMMET, l’ensemble est posé dans une cabane tapissée de velours qui nous invite à partager ses confidences (jusqu’au 15 novembre).

    Pour ses 50 ans, le Lugdunum – Musée et théâtres romains frappe fort avec C’est canon ! L’art chez les Romains, une exposition d’œuvres provenant de France et d’Italie qui dévoile le rapport que les Romains avaient avec l’art et la créativité des artisans romains. Le parcours suit quatre espaces différents avec des œuvres sublimées par une mise en lumière colorée et graphique qui permet aux visiteurs d’imaginer la manière dont elles apparaissaient dans l’espace public il y a deux mille ans. Un panel de dispositifs ludiques et pédagogiques est proposé tels une reconstitution immersive en 3D, des quiz et de nombreuses manipulations (jusqu’au 7 juin 2026).

    Vidéosculptures, Emmanuel Van der Auwera © Blaise Adilon

    Le centre d’art contemporain de Saint-Fons accueille Emmanuel Van der Auwera, connu pour ses vidéosculptures et ses dispositifs filmiques avec lesquels il questionne les transformations générées dans notre société par les nouvelles technologies, dont l’intelligence artificielle. Dans Saturn, il démontre un travail sur le phénomène des crisis actors (acteurs de crise), mouvement conspirationniste qui remet en question la véracité d’événements tragiques ou historiques en les faisant passer pour des mises en scène orchestrées. Il s’appuie sur la fusillade meurtrière de l’école Sandy-Hook survenue en 2012 au Connecticut (États-Unis) au cours de laquelle Leonard Pozner perd son fils et devient la cible de conspirationnistes qui nient l’existence des faits et des familles pour réécrire l’histoire (jusqu’au 29 novembre).

    Alain Chevrette, Sans titre, 50x50cm

    Artiste majeur de la peinture lyonnaise, Alain Chevrette déploie son œuvre à la galerie Valérie-Eymeric avec Fragmentation qui nous plonge dans des paysages imaginaires remplis de lumières puissantes tranchant parfois avec le sombre et où la toile vierge se transforme en un champs esthétique mouvant. Ici, pas de narration, juste les souffles vibratoires d’une peinture dont la sensualité est révélée par le travail sur la texture de la matière, les formes et les couleurs. On est emmené au cœur d’une peinture qui se soulève, joue de contrastes, de transparence et de fulgurance, qui libère à l’infini une intensité poétique et émotionnelle (jusqu’au 28 novembre).

    à lire également
    Théâtre au Radiant-Bellevue : Iphigénie’s not dead !

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Théâtre au Radiant-Bellevue : Iphigénie’s not dead ! 12:50
    Les expos à ne pas rater à Lyon 12:20
    Manque d'autorisation, gaz hilarant... un bar à chicha fermé d'urgence à Lyon 12:05
    Festival Parole Ambulante : au firmament poétique ! 11:45
    Le député du Rhône Abdelkader Lahmar accusé de propos raciste à l’Assemblée 11:22
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Refus d'obtempérer à Vénissieux : il percute une voiture et blesse quatre agents de police 11:11
    Vigilance crue : la navette fluviale à l'arrêt jusqu'à dimanche à Lyon 10:40
    Concert à l'Auditorium : Arte dei Suonatori, souvenirs de Pologne 10:37
    Terrasse place des Célestins
    À Lyon, la Ville prolonge les terrasses saisonnières jusqu'au dimanche 2 novembre 10:32
    Texte pour "dénoncer" l'accord franco-algérien : Abdelkader Lahmar y voit "le retour de l'OAS à l'assemblée" 10:08
    Ruban rose
    Le comité de tennis de l'Ain s'engage pour octobre rose 09:25
    hip-hop 30 ans
    Saône-et-Loire : une équipe départementale de hip-hop bientôt créée 08:58
    Deuxième défaite de rang pour l'Asvel en Euroligue, qui sombre à Kaunas 08:35
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut