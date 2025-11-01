Styl Cérémonie : 205 ans de couture lyonnaise

L’atelier se concentre à présent uniquement dans la location de vêtements de cérémonie (jaquettes, smokings, queues-de-pie et bien sûr le costume classique !), les robes de soirée et les robes d’avocat.

Derrière l’opéra de Lyon se cache un atelier où le temps semble suspendu : Styl Cérémonie, autrefois connu sous le nom de Styl Costumier. Fondée en 1820, la maison perpétue depuis plus de deux siècles un savoir-faire artisanal transmis par huit générations de tailleurs, couturiers et stylistes. D’abord spécialisée dans les costumes d’époque, de l’Antiquité à la Renaissance, en passant par les mousquetaires, pirates, pages ou valets du roi, elle a longtemps fourni les bals costumés, soirées déguisées des nuits lyonnaises ainsi que les reconstitutions historiques et opérettes des petits théâtres de la ville. Parmi ses faits d’armes : elle a signé les costumes de la série TV Kaamelott, autour de l’univers du roi Arthur et de la Table ronde, portée par le Lyonnais Alexandre Astier.

Aujourd’hui, Styl Cérémonie fait vivre l’esprit du costume autrement, en proposant la location de tenues de cérémonie pour les grands moments de la vie comme les mariages, les funérailles et autres événements officiels, la fabrication d’accessoires sur mesure et le conseil de représentation. Jaquettes, smokings, queues-de-pie : ces tenues d’exception, difficiles à trouver ailleurs qu’à Paris, attirent d’ailleurs une clientèle bien plus large que les seules frontières lyonnaises avec des clients de Marseille, Clermont-Ferrand, voire de l’étranger depuis la Suisse, l’Italie ou les États-Unis. Les essayages se font dans les anciens appartements des fondateurs, avec vue sur le Rhône, à la même adresse depuis plus de 205 ans. L’endroit a gardé un esprit de maison chaleureux et discret sous la direction de Myrtille Macabéo Claudel, ancienne de l’atelier, qui l’a repris en 2018. À présent l’entreprise fonctionne avec deux emplois à plein temps, et voit sortir plus de 1 000 costumes chaque année.

1820-1900 : M. Blod et les origines