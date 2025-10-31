Soirée d'Halloween, Salon du cheval, salon du vin, pièce de théâtre... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les cinq activités à ne pas manquer pour le week-end du 31 octobre au 2 novembre.

Activités d'Halloween

Image d'illustration Halloween. (@Pexels)

Ce week-end prévoit d'être effrayant. A l'occasion d'Halloween, de nombreuses activités et soirées sont à prévoir du 31 octobre au 2 novembre. Visite d'un fort hanté, croisière de l'horreur ou encore visite de musée dans le noir, Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités insolites pour ce week-end. Pour en savoir plus, rendez-vous dans cet article.

Equita Lyon

Equita Lyon fête ses 30 ans ©LC

Et si ce week-end était l'occasion de découvrir le monde fascinant des sports équestres. Déjà en place à Eurexpo depuis mercredi, le plus grand salon du cheval d'Europe Equita Lyon restera ouvert tout au long du week-end. Amateur de chevaux ou non, l'événement est accessible à tous sur présentation d'un billet d'entrée. Au programme : du western, des étapes de coupe du monde, des stands et de nombreuses activités et présentations autour du monde équestre.

Plus d'informations en lien.

Salon des vins et des vignerons

©Albert de Monts

Et pour ceux qui préfèrent le vin, le salon des vins et des vignerons investira la Halle Tony Garnier du 30 octobre au 2 novembre. L'occasion de rencontrer des vignerons, mais aussi, des sommeliers, des distributeurs et des restaurateurs et d'en apprendre plus sur leur métier. Bon plan : un verre de vin sera offert à chaque visiteur.

Plus de précisions sur l'événement dans notre article.

Hocus Pocus

Médiathèque de Vénissieux @ Wikipédia

Ce week-end, le centre d'art Madeleine Lambert, vous propose de partir à la découverte de photographies, de dessins, d'estampes et de vidéos dans la rue des Arts de la Médiathèque de Vénissieux. Toutes issues de la collection municipale d'art contemporain, ces œuvres parleront de magie, d'illusions et de mystères...

Tout savoir sur l'exposition.

Festival Sens interdit

©Gilles Michallet

Enfin, ce week-end sera le dernier pour profiter du festival de théâtre "Sens interdit" à Lyon. Le dernier spectacle portera sur l’histoire vraie d’Eva Ståhl, infirmière suédoise, survivante du massacre du camp palestinien de Tel al-Zaatar en 1976. Nommée "Silence ça tourne", la pièce sera dispensée chaque soir du week-end au TNP de Villeurbanne.

Informations complémentaires ici.