Villeurbanne : un homme hospitalisé après avoir été blessé par balle

Ce samedi 1er novembre au matin, les forces de l’ordre ont été appelées après qu’un homme a été hospitalisé au Médipôle de Villeurbanne blessé par balle.

Selon nos confrères de BFM Lyon, l’homme a été touché par quatre balles : une dans chaque cuisse, une dans la fesse gauche et une dernière dans le bras gauche. L’homme aurait également une fracture au bras.

Interrogé, l’homme a assuré aux policiers qu’il ne se souvenait pas des auteurs des faits ainsi que des circonstances de l’incident.