Actualité
(Photo d’illustration) @WilliamPham

Villeurbanne : un homme hospitalisé après avoir été blessé par balle

  • par Clémence Margall

    • Les forces de l’ordre ont été appelées ce samedi 1er novembre après qu’un homme a été hospitalisé, touché par quatre balles, au Médipôle de Villeurbanne.

    Ce samedi 1er novembre au matin, les forces de l’ordre ont été appelées après qu’un homme a été hospitalisé au Médipôle de Villeurbanne blessé par balle.

    Selon nos confrères de BFM Lyon, l’homme a été touché par quatre balles : une dans chaque cuisse, une dans la fesse gauche et une dernière dans le bras gauche. L’homme aurait également une fracture au bras.

    Interrogé, l’homme a assuré aux policiers qu’il ne se souvenait pas des auteurs des faits ainsi que des circonstances de l’incident.

