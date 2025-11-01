Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Rhône : une fillette de 2 ans meurt percutée par un membre de sa famille au volant d'un tracteur

  • par Clémence Margall

    • Vendredi 31 octobre, une petite fille de 2 ans a mortellement percutée à Saint-Julien-sur-Bibost, dans le Rhône, alors que l’un des membres de sa famille effectuait une manœuvre sur un tracteur.

    Il était environ midi, vendredi 31 octobre, lorsqu’une petite fille de deux ans a été mortellement percutée par un tracteur sur la commune de Saint-Julien-sur-Bibost, dans le Rhône. Selon nos confrères du Progrès, l’un des membres de sa famille était alors derrière le volant, effectuant une manœuvre.

    Dépêchés sur place, les secours n’ont rien pu faire pour réanimer l’enfant. Le conducteur du tracteur a quant à lui été entendu par les forces de l’ordre. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade territoriale de L'Arbresle.

    Firminy : la Région Auvergne-Rhône-Alpes investit pour lutter contre la désertification médicale

    Laisser un commentaire

