Rhône : une fillette de 2 ans meurt percutée par un membre de sa famille au volant d'un tracteur

Il était environ midi, vendredi 31 octobre, lorsqu’une petite fille de deux ans a été mortellement percutée par un tracteur sur la commune de Saint-Julien-sur-Bibost, dans le Rhône. Selon nos confrères du Progrès, l’un des membres de sa famille était alors derrière le volant, effectuant une manœuvre.

Dépêchés sur place, les secours n’ont rien pu faire pour réanimer l’enfant. Le conducteur du tracteur a quant à lui été entendu par les forces de l’ordre. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade territoriale de L'Arbresle.