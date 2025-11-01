Culture
© Émile Zeizig

Théâtre de la Croix-Rousse : L’Art d’avoir toujours raison, une fois de plus !

  • par Caïn Marchenoir

    • L’Art d’avoir toujours raison, spectacle repris au théâtre de la Croix-Rousse, est une fausse conférence plus vraie que nature, et drôlissime.

    À peine assis dans les gradins, on assiste à l’entrée de deux conférenciers, un homme et une femme, la parité est respectée. Ils se présentent comme membres du Girafe (Groupe international de recherche pour automatiquement fédérer les électeurs) venant nous présenter leurs travaux, afin de nous encourager à être candidats à une élection (peu importe laquelle et peu importe le parti que l’on voudrait représenter). Et pour cause ! Ils ont mis au point une méthode qui permet de gagner n’importe quel scrutin.

    Démonstration à l’appui, ils enseignent comment avoir toujours quelque chose à dire, comment faire disparaître le conflit et, surtout, comment avoir toujours raison, quelles que soient les circonstances.

    Tel est le point de départ de ce spectacle de la compagnie Cassandre, établie à Lyon, coécrit par Logan de Carvalho (dramaturge, comédien et artiste associé au théâtre de la Croix-Rousse) et Sébastien Valignat, qui signe également la mise en scène. Ils s’appuient sur de vrais exemples de discours tirés de notre vie politique.

    Cette fausse conférence, plus vraie – et plus drôle – que nature, met en exergue les techniques discursives de propagande auxquelles nous sommes quotidiennement confrontés : travestissement des mots, sophismes, langue de bois, mensonges déguisés en vérités irréfutables (ou l’inverse), fausse connivence… Ils font feu de tout bois. Puisque de toute façon, il ne s’agit pas d’argumenter mais de manipuler. Dans le rôle des deux communicants, Adeline Benamara (autoritaire et cassante) et Sébastien Valignat (candide et fuyant) sont à se tordre de rire.

    L’Art d’avoir toujours raison – Du 4 au 8 novembre au théâtre de la Croix-Rousse

