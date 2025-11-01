Actualité
Olivier Benoit, cofondateur et PDG de Ciliatech. @Studio CAP PHOTO

De la Haute-Savoie à New York : Ciliatech ouvre une nouvelle filiale

  • par evamorvany

    • Ciliatech ouvre sa première filiale américaine à New York pour accélérer le développement mondial de son traitement contre le glaucome.

    La Haute-Savoie s'installe à New York ! Ciliatech, entreprise basée près d'Annecy et spécialisée dans le traitement du glaucome, vient d'annoncer l'ouverture de sa première filiale américaine dans la métropole.

    Une avancée majeure qui arrive quelques mois seulement après l'obtention, en août dernier, du marquage CE – indispensable pour la commercialisation d'un dispositif médical sur le marché européen – pour son implant chirurgical Intercil Uveal Spacer. Premier dispositif au monde conçu pour une nouvelle catégorie de chirurgie du glaucome, il est implanté via une approche chirurgicale "ab externo" exclusive qui préserve l’intégrité de la chambre antérieure de l'œil et marque une rupture avec les autres méthodes.

    Cette filiale américaine aura pour mission de piloter les activités de recherche clinique et de renforcer les liens avec les investisseurs locaux. Afin d'accompagner son installation, Ciliatech prévoit d'investir environ 25 millions d'euros sur les cinq prochaines années.

    « Notre implantation aux États-Unis représente une avancée majeure dans le parcours de Ciliatech vers de nouveaux standards dans ce domaine, et dans notre ambition de devenir un leader mondial de la chirurgie du glaucome »
    Olivier Benoit, cofondateur et PDG de Ciliatech.

    Des essais cliniques américains à venir

    Prochaine étape : collaborer avec les chirurgiens ophtalmologistes américains et surtout avec la Food and Drug Administration (FDA), l'agence fédérale chargée d'autoriser la mise sur le marché des dispositifs médicaux et médicaments aux États-Unis. En fonction des avancées du dossier auprès de la FDA, la medtech prévoit de lancer ses premiers essais cliniques américains d'ici fin 2026.

    Pour rappel, le glaucome est la première cause de cécité irréversible dans le monde. La maladie touche environ 4,2 millions de personnes aux États-Unis, et près de 80 millions à l'échelle mondiale.

