Spectacle en famille à la Maison de la Danse : les fables de la Fontaine revisitées

Si les fables de la Fontaine vous étaient jusqu’à présent contées, découvrez-les maintenant sous forme musicale et dansée.

Les chorégraphes Dominique Hervieu et Béatrice Massin se sont livrées à cet exercice avec la fable et l’accompagnement musical de leur choix : baroque pour Le Loup et l’Agneau, métissé pour Le Corbeau et le Renard.

Une attention toute particulière est portée au choix des costumes et aux jeux de lumière. Il en résulte deux pièces épurées à l’esthétique soignée, pleines d’humour et de fantaisie, menées tambour battant par deux trios à l’énergie communicative.

Un spectacle à voir en famille ! (À partir de 6 ans)