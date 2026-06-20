JO 2030 : Lyon au cœur des sports de glace

Candidature des Alpes Françaises aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030. (Photo by LOUAI BARAKAT / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)

Le Bureau exécutif du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver Alpes 2030 a validé ce vendredi 19 juin la proposition de répartition des sites de compétition. La Métropole de Lyon est confirmée pour accueillir l’ensemble des épreuves sur glace, sous réserve d’une validation du Comité international olympique (CIO) ce lundi 22 juin.

Une nouvelle étape a été franchie dans l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver Alpes 2030. Le Bureau exécutif du comité d’organisation a adopté ce vendredi 19 juin la carte des sites de compétition qui sera présentée lundi 22 juin à la Commission exécutive du Comité international olympique. La Métropole de Lyon figure parmi les grands gagnants de cette répartition. Elle a été retenue pour accueillir le pôle de glace des Jeux, venant renforcer son rôle central dans le projet Alpes 2030.

Selon cette proposition, les différentes disciplines seront réparties entre plusieurs pôles alpins. La Haute-Savoie regroupera les sites de La Clusaz et du Grand-Bornand, tandis que la Savoie s’appuiera sur La Plagne, Courchevel et Val d’Isère. Dans les Hautes-Alpes, le Briançonnais accueillera des compétitions à Montgenèvre et La Salle-les-Alpes.

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Trois pôles pour les Jeux paralympiques

Les épreuves paralympiques prévoient, elles aussi, une organisation en plusieurs sites. Trois pôles ont été proposés : Courchevel, La Clusaz et la Métropole de Lyon. Cette répartition devra encore être validée par le Comité exécutif du Comité paralympique international.

Avant de devenir définitive, la carte des sites devra également recevoir l’accord formel des différentes collectivités hôtes, y compris celles situées à l’étranger. Si le CIO donne son feu vert le 22 juin, le dossier sera ensuite soumis au vote de l’Assemblée générale du Comité d’organisation le 29 juin.

Méribel écarté

Dans son communiqué, le comité d’organisation a tenu à saluer l’engagement des territoires candidats, notamment celui de Méribel, en Savoie. Si le scénario retenu privilégie aujourd’hui Val d’Isère, la station savoyarde "demeure un partenaire important du projet Alpes 2030".