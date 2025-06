Saint-Genis-Laval : Les Météores, festival de réjouissances spectaculaires

Pour la 5e édition de son festival Les Météores, le théâtre La Mouche convoque autant d’agrès spectaculaires que d’histoires qui font appel aux trampolines, aux vélos acrobatiques et cordes lisses, sans oublier la danse et le théâtre d’ombres. Le tout est gratuit et accompagné d’un food truck pour se restaurer et partager un moment convivial.

Le 1er juillet, avec Les Baudrières, trois aventurières de la compagnie L’encordée se suspendent au sommet d’une grande coupole, reliées entre elles et accrochées par la taille pour effectuer dans un élan vital une ascension vertigineuse. Le 8 juillet, les acrobates de la compagnie La Contrebande construisent une cabane avec deux trampolines, quelques sangles et des planches en bois, transformée en un terrain de jeux qui les bascule vers les plaisirs de l’enfance.

Les Baudrières © Paul Metais

Une double soirée est annoncée le 15 juillet avec Mon Royaume pour un cheval (compagnie La Bossue), un théâtre de marionnettes qui fera surgir une contorsionniste magicienne, suivi de How Much We Carry (compagnie Cirque Immersif), un duo où l’un porte la perche volumineuse et instable tandis que l’autre grimpe à son sommet, une performance acrobatique qui explore les limites de ce que l’on peut porter physiquement et en soi.

Le clou du festival sera la soirée du 22 juillet avec Ce qui nous lie du groupe Nuits, une expérience collective où trois danseurs/acrobates invitent le public à les rejoindre tandis qu’à la tombée de la nuit, sur la façade d’une bâtisse, la compagnie Le Théâtre de nuit déploiera avec Créatures un théâtre d’ombres grand format et coloré, propice à un voyage extraordinaire dans lequel sera entraîné un personnage mystérieux.

Les soirées débutant à 18 h 30, des ateliers créatifs sont proposés autour des thèmes des spectacles avec également un jeu concours permettant au public de gagner de nombreux cadeaux.

Festival Les Météores – Jusqu’au 22 juillet dans différents lieux de Saint-Genis-Laval - la-mouche.fr