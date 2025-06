La Métropole de Lyon a rendu son verdict après avoir fait le bilan de ses deux expérimentations, au Chemin neuf et sur l'avenue Rockefeller.

La décision est tombée. La Métropole de Lyon ne fera pas machine arrière sur ses deux expérimentations contestées dans le cadre de la mise en place de la Voie lyonnaise n°12 : à savoir la fermeture aux voitures de l'avenue Rockefeller et de la montée du Chemin neuf.

La première des deux expérimentations sera bel et bien maintenue, dans les 3e et 8e arrondissement de Lyon. La mise à sens unique de l'avenue Rockefeller ne sera pas abandonnée. La collectivité relevant notamment "un décuplement du trafic cycliste aux heures de pointe", avec plus de 2 3000 cyclistes à la journée au carrefour Rockefeller - Pinel, et une "sécurisation des piétons".

Le Chemin neuf reste fermé aux voitures

Sur la deuxième expérimentation, la quasi-totalité du plan de circulation sera conservé. Et surtout la montée du Chemin neuf restera uniquement ouverte aux riverains, piétons et vélos. Fini donc, de manière définitive cette fois, les voitures dans la montée du Chemin neuf. Une expérimentation que les Comités d'intérêt locaux du 5e arrondissement de Lyon jugeaient très négative.

La Métropole de Lyon a décidé de faire demi-tour uniquement dans le secteur de l'Antiquaille, où une remise à double sens est prévue au sud de la montée Saint-Barthélemy "pour rééquilibrer les flux de circulation et répondre à la principale demande des riverains et commerçants", justifie la collectivité.

