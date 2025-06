Le nouvel arrêt de tramway de la ligne T5, à hauteur du parc du Chêne de Bron, a été mis en service vendredi 27 juin. Il doit permettre de faciliter l'accès à la zone d'activités.

Sous un soleil de plomb, à quelques pas de la zone d'activités du parc du Chêne, le président de la Métropole de Lyon et du Sytral, Bruno Bernard, a inauguré ce vendredi 27 juin le nouvel arrêt de la ligne de tramway T5 : Chassieu ZAC du Chêne, tout juste mis en service. Installé sur la commune de Chassieu, près du boulevard des Droits de l'Homme, donc à proximité de Bron, le nouvel arrêt de tram se situe entre les stations Parc du Chêne et Eurexpo.

"La ligne va permettre de rejoindre ici à Grange Blanche en 17 minutes, c'est quand même très efficace", a salué le président écologiste de la Métropole. L'objectif premier de cet ajout est de répondre au besoin des 4 000 salariés présents dans les 170 entreprises du secteur de la ZAC.

La desserte entre Grange Blanche et Eurexpo sera assurée toutes les 13 minutes en heure de pointe, du lundi au samedi. Jusqu'à présent, près de 8 000 voyageurs quotidiens l'empruntent.

"Un potentiel de 600 à 800 salariés"

Ce douzième arrêt du T5, dont les travaux d'installation ont coûté 1,2 million d'euros, fera évidement le bonheur des entreprises de Bron et Chassieu, qui réclament depuis le début des années 2010 un accès facilité en transports en commun. "Il y a un potentiel de 600 à 800 salariés susceptibles d'utiliser la ligne", estime Philippe Malaval, co-président de Porte des Alpes Entreprises, qui fusionne plus de 800 entreprises et environ 37 000 salariés.

Et d'ajouter : "Il y a un paquet d'entreprises qui sont parties à cause du manque d'accessibilité. (...) C'était important pour l'attractivité des entreprises". Pour le président du Sytral, cela pourrait ainsi attirer de nouveaux salariés, notamment dans les secteurs en tension. "On sait que pour recruter aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexes pour les entreprises installées dans les zones moins bien desservies en transports en commun", affirme-t-il.

Une inauguration boudée par les maires de Bron et Chassieu ?

Comme rappelé ce vendredi, le projet de Bus à haut niveau de service (BHNS, ou TB12 de sa future appellation) doit également permettre d'ici à 2029 de relier Part-Dieu aux Sept-Chemins à Bron, avec un prolongement sur 9 km jusqu'à Parilly. "En toute logique, il y aura une station au même endroit" que le nouvel arrêt de tram, a rappelé Bruno Bernard. L'enjeu est de taille : 22 000 salariés travaillent dans les zones d'activités qui seront desservies par cette extension. Le projet est actuellement soumis à la concertation, mais "plutôt consensuel", selon Bruno Bernard.

Le maire de Bron Jérémie Bréaud s'oppose pourtant au projet du BHNS. Faut-il y voir la raison de son absence ce vendredi, alors même qu'il était invité au côté du président écologiste ? Les tensions ne sont pas récentes. En octobre 2024, l'élu écologiste avait pointé la responsabilité du maire LR dans le retard pris pour la mise en service de la première phase du "superbus". L'annonce ce matin de la pérennisation du passage à sens unique de l'avenue Rockefeller pourrait égalemetn être à l'origine de cette absence.

Même interrogation pour l'édile de Chassieu Jean-Jacques Sellès, lui aussi absent lors de l'inauguration. Et ce, alors que de nombreux Chasselands réclament de longue date une extension du T5 après la station Eurexpo, trop éloignée du centre-ville. Option étudiée, "mais ça ne marchait pas du tout pour des raisons techniques", réaffirme le président du Sytral.

