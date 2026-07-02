Culture
Imany © Frédéric Jean

Retour en images : Imany et Molly Johnson, deux voix envoûtantes à Vienne

  • par Frédéric Jean

    • Ce 1er juillet, le Théâtre Antique de Jazz à Vienne a vibré au diapason de deux voix féminines d'exception.

    Cette soirée unique a réuni la charismatique Canadienne Molly Johnson, dont le groove teinté de blues a suspendu le temps en ouverture, et la fascinante Imany, venue transcender les frontières de la soul et de la pop. Un face-à-face magique placé sous le signe de l'intensité, de l'élégance et d'une pure émotion partagée.

    Molly Johnson© Frédéric Jean

    Molly Johnson est une plus grandes voix canadiennes, à la tessiture mezzo-soprano qui reprend avec brio des grands standards du jazz et de la soul. Reconnue pour sa voix suave et son phrasé unique, Molly Johnson est une autrice-compositrice-interprète incontournable de la scène jazz. Cette artiste engagée brille tant par son élégance musicale que par son dévouement envers de nombreuses causes caritatives.

    Molly Johnson© Frédéric Jean

    C'est avec une voix grave magnétique que la chanteuse Imany a embrasé le le théâtre antique de Vienne. Convaincue que les femmes ont un droit fondamental à la colère, elle a écrit et enregistré son quatrième opus, Women Deserve Rage, comme un manifeste d’émancipation et de renaissance né d’un besoin vital de se réapproprier sa vie et de le chanter avec force et beaucoup de puissance la condition des femmes dans notre société. Ancienne mannequin devenue figure incontournable de la musique, la chanteuse franco-comorienne marque les esprits par ses textes engagés, sa mélancolie lumineuse et son authenticité bouleversante.

    Imany © Frédéric Jean
    Imany © Frédéric Jean


    à lire également
    gens qui écoutent un festival en plein air
    L’édition 2026 du Printemps de Pérouges a réuni 49 000 spectateurs

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Retour en images : Imany et Molly Johnson, deux voix envoûtantes à Vienne 09:58
    Sophia Popoff, adjointe déléguée à la Végétalisation, Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement, et Grégory Doucet, maire de Lyon, ont inauguré ce mercredi 20 mai une partie du parc du Château des Mères dans le quartier de Gerland (Clemence Margall)
    "Cette décision est consternante" : les Écologistes s’indignent de la réouverture de la rue Grenette annoncée par Véronique Sarselli 09:33
    Métropole de Lyon : Véronique Sarselli réunira une convention "pour protéger les enfants" à la rentrée 09:30
    Près de Lyon, quatre hectares détruits par les flammes après un feu de végétation 09:02
    "Les élèves et les personnels étouffent" : la CGT demande à la Ville de Lyon d'engager les travaux de rénovation du groupe scolaire Jean Zay 08:38
    d'heure en heure
    Rue Grenette, ZTL : 100 jours après l’arrivée de Véronique Sarselli à la Métropole de Lyon, un premier bilan et des annonces 08:15
    À la tête de la Métropole de Lyon depuis 100 jours, Véronique Sarselli fait le bilan 08:00
    La Métropole de Lyon participe à "Cyclistes, brillez !"
    Un cycliste légèrement blessé après un choc avec une voiture au nord de Lyon 07:32
    Météo : une journée ensoleillée et estivale ce jeudi à Lyon, 31 degrés attendus 07:15
    Fanny Dubot
    Pour Fanny Dubot, Véronique Sarselli a"une volonté de retour en arrière" 07:00
    Auvergne-Rhône-Alpes : l’État renforce son action pour la sécurité industrielle 01/07/26
    Loire : quatre ministres au Congrès des Villes de France à Roanne cette semaine 01/07/26
    Le nouveau centre de distribution Amazon à Colombier-Saugnieu.
    Amazon inaugure son neuvième centre de distribution de France près de Lyon 01/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut