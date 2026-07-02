Ce 1er juillet, le Théâtre Antique de Jazz à Vienne a vibré au diapason de deux voix féminines d'exception.

Cette soirée unique a réuni la charismatique Canadienne Molly Johnson, dont le groove teinté de blues a suspendu le temps en ouverture, et la fascinante Imany, venue transcender les frontières de la soul et de la pop. Un face-à-face magique placé sous le signe de l'intensité, de l'élégance et d'une pure émotion partagée.

Molly Johnson© Frédéric Jean

Molly Johnson est une plus grandes voix canadiennes, à la tessiture mezzo-soprano qui reprend avec brio des grands standards du jazz et de la soul. Reconnue pour sa voix suave et son phrasé unique, Molly Johnson est une autrice-compositrice-interprète incontournable de la scène jazz. Cette artiste engagée brille tant par son élégance musicale que par son dévouement envers de nombreuses causes caritatives.

Molly Johnson© Frédéric Jean

C'est avec une voix grave magnétique que la chanteuse Imany a embrasé le le théâtre antique de Vienne. Convaincue que les femmes ont un droit fondamental à la colère, elle a écrit et enregistré son quatrième opus, Women Deserve Rage, comme un manifeste d’émancipation et de renaissance né d’un besoin vital de se réapproprier sa vie et de le chanter avec force et beaucoup de puissance la condition des femmes dans notre société. Ancienne mannequin devenue figure incontournable de la musique, la chanteuse franco-comorienne marque les esprits par ses textes engagés, sa mélancolie lumineuse et son authenticité bouleversante.

Imany © Frédéric Jean

Imany © Frédéric Jean



