Culture
Smile © Jérémy Nebot

Rentrée culturelle : la naissance de Chaplin au théâtre Théo-Argence

  • par Maxime Dutheil

    • Smile, mis en scène par Nicolas Nebot, est un spectacle entièrement réalisé en noir et blanc. Décors, costumes, maquillages… Smile recrée l’esthétique des débuts du cinéma avec minutie. 

    Déjà saluée par deux nominations aux Molières, cette pièce raconte la genèse d’un mythe : “Comment Charlie est devenu Chaplin ?”.

    L’histoire se déroule dans un bar de Londres en 1910, lorsque Charlot a rendez-vous avec une femme pour lui déclarer sa flamme. Inspiré d’un moment réel de sa vie, le spectacle joue sur les codes du 7e art : “ralentis, flashbacks, changements de point de vue” et restitue ce moment fragile et décisif où une trajectoire bascule.

    Un simple rendez-vous et c’est tout un personnage et un imaginaire qui peuvent émerger. On y voit naître, presque par accident, Charlot, un personnage de légende.

    Smile – Le 20 septembre (20 h) au théâtre Théo-Argence (Saint-Priest)

    www.theatretheoargence

    à lire également
    Nouvelle galerie de la gare SNCF de la Part-Dieu, à Lyon
    Lyon : quatre œuvres du musée des Confluences exposées à la gare Part-Dieu cet automne

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Nouvelle galerie de la gare SNCF de la Part-Dieu, à Lyon
    Lyon : quatre œuvres du musée des Confluences exposées à la gare Part-Dieu cet automne 14:20
    Rentrée culturelle : la naissance de Chaplin au théâtre Théo-Argence 13:44
    Biennale de la danse : Emmanuel Eggermont, la jeunesse au cœur ! 13:03
    Métropole de Lyon. Un dixième site d'hospitalité pour mères isolées : "Nous sommes l'exception en France" 12:16
    Mathilde Panot
    Mathilde Panot en réunion publique ce jeudi à Villeurbanne 11:27
    d'heure en heure
    PAF Police aux frontières
    4,9 kg de résine de cannabis, une arme de poing et une grosse somme interceptés à Vaulx-en-Velin 10:49
    "Bloquons Tout" : sept personnes jugées en comparution immédiate 10:16
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon en mission à Madagascar pour renforcer ses coopérations 09:44
    CGT manifestation grève
    Mobilisation du 18 septembre à Lyon : à quoi s'attendre dans les rues ? 09:19
    Lyon : le métro A à l'arrêt après une panne sur une rame 09:00
    Hôtel de Ville Lyon 1er @Hugo LAUBEPIN
    Journées du Patrimoine : plus de 300 activités proposées à Lyon 08:55
    A Lyon, la LDLC Arena s'impose parmi les scènes incontournables de l'e-sport 08:38
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours relativement bonne ce mardi 07:58
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut