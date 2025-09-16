Rentrée culturelle : la naissance de Chaplin au théâtre Théo-Argence

Smile, mis en scène par Nicolas Nebot, est un spectacle entièrement réalisé en noir et blanc. Décors, costumes, maquillages… Smile recrée l’esthétique des débuts du cinéma avec minutie.

Déjà saluée par deux nominations aux Molières, cette pièce raconte la genèse d’un mythe : “Comment Charlie est devenu Chaplin ?”.

L’histoire se déroule dans un bar de Londres en 1910, lorsque Charlot a rendez-vous avec une femme pour lui déclarer sa flamme. Inspiré d’un moment réel de sa vie, le spectacle joue sur les codes du 7e art : “ralentis, flashbacks, changements de point de vue” et restitue ce moment fragile et décisif où une trajectoire bascule.

Un simple rendez-vous et c’est tout un personnage et un imaginaire qui peuvent émerger. On y voit naître, presque par accident, Charlot, un personnage de légende.

Smile – Le 20 septembre (20 h) au théâtre Théo-Argence (Saint-Priest)

www.theatretheoargence