Cet automne, quatre peintures du musée des Confluences seront exposées en gare de Lyon Part-Dieu. Ces dernières seront présentées dans le halle de la gare lors de quatre mardis consécutifs : les 30 septembre , 7, 14 et 21 octobre. De 10 h à 12 h, puis de 13 h à 16 h, des médiateurs seront présents pour aiguiller les voyageurs et les riverains. L'objectif : favoriser l'accès à la culture pour tous dans un lieu du quotidien.

En provenance directe des collections permanentes du musée des Confluences, les peintures présentées mettront en avant l'art aborigène des communautés autochtones d'Australie. Au programme : les toiles "Wandjina Rain Spirit", "Goannas et os", ou encore "Pantjiya Nungurrayi" seront exposées tour à tour dans l'enceinte de la gare.

