Le groupe Holnest, dirigé par Alexandre Aulas, affirme avoir répondu à l'appel d'offre concernant la salle villeurbannaise de l'Astroballe.

Après la LDLC Arena de Décines, l'Astroballe de Villeurbanne ? Selon une information d'Actu Lyon, le groupe Holnest, dirigé par Alexandre Aulas, pourrait potentiellement reprendre l'exploitation de la salle villeurbannaise. En effet, le fils de l'ancien président de l'OL a affirmé à nos confrères, avoir candidaté à l'appel d'offre dont l'Astroballe fait l'objet.

Pour rappel, la municipalité à prévue de rénover et d'agrandir la salle. Majoritairement utilisé par l'équipe de basket-ball de l'Asvel, l'Astroballe devrait également voir son activité se diversifier. Côté gestion, la salle villeurbannaise sera confiée à une société d’économie mixte à opération unique (Semop) pour l'aspect sportif et événementiel, la Ville restera quant à elle propriétaire des lieux.

Le choix de l'opérateur est prévue pour l'été 2026.

