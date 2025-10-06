Culture
Cartoons, le retour ! © Le Sacre du tympan

Radiant-Bellevue : des génériques de dessins animés très jazzy !

  • par Céline Rapinat

    • Si dans votre famille, on est fan de dessins animés, ne ratez pas Cartoons, le retour !. 

    Sur scène, les douze musiciens de l’orchestre Le Sacre du tympan jouent les génériques de dessins animés incontournables, et qui ont fait la joie de plusieurs générations : Les Indestructibles, Barbapapa, Les Aristochats, Les Simpson, Les Fous du volant, Princesse Mononoké… pour n’en citer que quelques-uns. 

    Avec une énergie communicative et une fantaisie créative – mais qui n’excluent pas l’exigence musicale –, le big band jazz enchaîne ses arrangements écrits tout spécialement pour l’occasion et revisite, à sa façon, les différents génériques, tandis qu’en toile de fond défilent des extraits des dessins animés. Un moment joyeux et ludique qui donne l’occasion d’un partage et d’une transmission inédite entre enfants, parents… et grands-parents.

    Cartoons, le retour ! – Le 11 octobre au Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire. À partir de 7 ans

    Item mentorat : découvrir une nouvelle génération de photographes documentaires

