BUS -TCL lyon
Les tarifs augmentent sur le réseau TCL. Le ticket unitaire passe à 2,10 €. (Photo Hugo Laubepin)

TCL : "une partie de la flotte" des bus est paralysée ce lundi dans la métropole de Lyon

  • par Nathan Chaize
    • Une partie des bus circulant dans la métropole de Lyon est à l'arrêt ce lundi indique TCL.

    Dans un communiqué diffusé à la mi-journée, Sytral mobilités indique qu'une "partie de la flotte des bus TCL circulant en zone 1 et 2 est interrompue". Cette perturbation est liée à "un dysfonctionnement électronique affectant le système de géolocalisation des véhicules et la connexion entre le réseau des bus et le Poste de commandement sécurité".

    "Ce dispositif est indispensable pour garantir la sécurité des conducteurs et des usagers, notamment en permettant la transmission immédiate d’alertes et l’intervention rapide des équipes de sécurité et des forces de l’ordre", justifie Sytral mobilités, qui ne donne aucune estimation de la durée de la perturbation.

    Et de conclure : "Les équipes techniques sont pleinement mobilisées pour identifier les causes de l’incident et permettre une reprise progressive et sécurisée de la circulation. Un important dispositif humain est déployé en parallèle sur le terrain et notamment au niveau des principaux pôles d’échanges afin d’orienter les usagers."

    Les voyageurs sont invités à consulter le site TCL pour suivre en direct l'évolution de la situation.

