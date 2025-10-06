Lyon Platinum Padel : le plateau dévoilé, une paire de légende présente

La plateau de la deuxième édition du tournoi de padel de Lyon se déroulera du 15 au 19 octobre au Palais des sports de Gerland.

La deuxième édition du Lyon Platinum Padel se tiendra au Palais des sports de Gerland du 15 au 19 octobre à Lyon. Initialement classé en catégorie FIP Gold, il évolue cette année vers la catégorie la plus élevée, le FP Platinum.

Huit joueurs du top 20 et neuf joueuses du top 20 seront présents cette année. Avec notamment chez les hommes, la paire numéro 2 du circuit mondial composée d'Alejandro Galàn, joueur le plus titré encore en activité et Federico Chingatto.

Les paires Martin Di Nenno/Javier Leal, Jeronimo Gonzalez/Francisco Guerro seront également présentes, tandis que chez les femmes, la numéro 10 mondiale, Tamara Icardo sera présente aux côtés de Marina Guinart, tout comme la paire Alejandra Alonso/Lucia Sainz.

Au total, 32 paires féminines et 32 paires masculines se défieront sur les trois pistes du Palais des sports. Pour assister aux rencontres, il faudra compter 12 € pour les matchs se déroulant du mercredi au vendredi, et 15 € pour les matchs du samedi au dimanche.