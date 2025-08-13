Météo : encore une chaleur étouffante ce mercredi avec 40 degrés attendus à Lyon

Le ciel est bleu, mais le mercure ne descend pas et devrait une nouvelle fois atteindre les 40 degrés ce mercredi 13 août à Lyon.

Lyon ne battra peut-être pas le record atteint en 2023, mais la chaleur sera une nouvelle fois étouffante ce mercredi 13 août. 23 degrés sont déjà relevés ce matin tandis que le ciel est bleu, mais légèrement voilé par des nuages d’altitude.

Dans l’après-midi, la situation dans le ciel restera similaire bien que le mercure atteindra les 40 degrés. Des nuages devraient faire leur apparition et domineront le ciel dans la soirée. Ces derniers freineront notamment la baisse des températures puisqu’il fera encore 35 degrés en fin de journée.