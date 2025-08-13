Actualité
Météo soleil
Fontaine de la place du Maréchal Lyautey à Lyon © Charlotte Santana

Météo : encore une chaleur étouffante ce mercredi avec 40 degrés attendus à Lyon

  • par Clémence Margall

    • Le ciel est bleu, mais le mercure ne descend pas et devrait une nouvelle fois atteindre les 40 degrés ce mercredi 13 août à Lyon.

    Lyon ne battra peut-être pas le record atteint en 2023, mais la chaleur sera une nouvelle fois étouffante ce mercredi 13 août. 23 degrés sont déjà relevés ce matin tandis que le ciel est bleu, mais légèrement voilé par des nuages d’altitude.

    Dans l’après-midi, la situation dans le ciel restera similaire bien que le mercure atteindra les 40 degrés. Des nuages devraient faire leur apparition et domineront le ciel dans la soirée. Ces derniers freineront notamment la baisse des températures puisqu’il fera encore 35 degrés en fin de journée.

    à lire également
    Le site de dark pattern "Charlotte Lyon" de nouveau en ligne

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Météo soleil
    Météo : encore une chaleur étouffante ce mercredi avec 40 degrés attendus à Lyon 07:15
    Le site de dark pattern "Charlotte Lyon" de nouveau en ligne 12/08/25
    Nouvelle noyade à Miribel-Jonage : un jeune homme en urgence absolue transporté en hélicoptère 12/08/25
    vague de chaleur canicule lyon
    Canicule : la Métropole de Lyon renforce ses actions 12/08/25
    musée gallo romain
    Canicule : le département adapte les horaires de ses Maisons du Rhône et de son musée 12/08/25
    d'heure en heure
    Un météorologue lyonnais s'agace des messages banalisant la canicule 12/08/25
    Canicule : le Rhône maintenu en alerte rouge, trois départements de la région également concernés 12/08/25
    Santé : la biotech lyonnaise Poxel placée en redressement judiciaire 12/08/25
    Le cinéma passe à 1€ à Sainte-Foy-lès-Lyon jusqu'à la fin de l'alerte rouge canicule 12/08/25
    Square des justes.
    Alerte rouge canicule : Villeurbanne contrainte d'annuler ses animations estivales 12/08/25
    place nette xxl lyon
    Un conducteur sans permis interpellé à Lyon après une course-poursuite de 30 km 12/08/25
    Circulation différenciée, vitesse limitée... L'alerte orange pollution activée à Lyon 12/08/25
    Les travaux qui impacteront les routes du Rhône cette semaine 12/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut