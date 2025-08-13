Actualité
Vue de Lyon. @CM

Pollution : l’épisode de pollution se poursuit et la qualité de l’air reste mauvaise à Lyon

  • par Clémence Margall

    • La qualité de l’air est une nouvelle fois mauvaise ce mercredi 13 août à Lyon tandis que l’épisode de pollution se poursuit en raison des températures caniculaire.

    L’épisode de pollution se poursuit dans le bassin lyonnais en raison des chaleurs exceptionnelles qui touchent le département du Rhône. La qualité de l’air est donc une nouvelle fois mauvaise ce mercredi 13 août à Lyon.

    L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indique que "l'ozone est présent en concentrations importantes", tout comme la pollution aux multi-polluants, et ajoute que "la qualité de l'air sera mauvaise sur la majeure partie de la région."

