Musiques du monde : avec le festival Soïo Mundo, le parc Blandan prend des couleurs

Successeur des Jeudis des Musiques du Monde, le festival Soïo Mundo fête sa deuxième édition. Une nouvelle recette aux mille saveurs que les estivaliers pourront déguster quatre jours durant dans l’enceinte du parc Blandan, dans le 7e arrondissement.

Après une première édition l’été dernier validée par une fréquentation de près de 16 000 personnes, force est de constater que le nouveau concept imaginé par le CMTRA (Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes, organisateur depuis plus d’un quart de siècle des fameux Jeudis des Musiques du Monde) rassemble !

Concentré désormais sur quatre jours, Soïo Mundo décline cette formule à la fois festive et documentaire mettant en scène les acteurs et actrices locales dans le domaine des musiques traditionnelles et world du monde entier. L’expression “world” désigne bien ici cette approche syncrétique mêlant les traditions, les époques et les genres, assaisonnés çà et là de telle épice ou de tel rythme familier.

À l’image de Maaar, ce trio vocal empruntant de manière polyphonique les chemins hispaniques de la péninsule ibérique et de l’Amérique latine, qui ouvrira le bal ou de Radio Tutti et son électro-trad de Galice et du sud de l’Italie.

Le Maghreb et la Palestine (tristement à la pointe de l’actualité) seront à l’honneur avec le collectif World Beat Wahad dans une deuxième soirée qui se poursuivra sous le signe de la danse échevelée avec l’afro-électro malgache de Lovana puis le DJ Nessym.

Chants d’amour et de révolte pour l’excellent trio féminin Clume, samba-funk avec l’orchestre Rio 77, rumba congolaise sous la houlette de Balu & Borumba et musique brésilienne à gogo avec le DJ set du collectif Carnavália : les rythmes et les traditions s’entrechoqueront en parfaite harmonie jusqu’au dimanche soir.

C’est pas fini !

À noter une foule d’“à-cotés” ou “hors scène” chargés de rendre la fête encore plus folle. Des concerts à nouveau avec les fanfares Tar’Taraf ou Marcel Frontale, une Fiesta Flamenca, une déambulation Gnaoua, une session trad ou un concert sous casque et massage sonore…

Mais encore ! Des ateliers d’initiation à quelques danses trad, au chant polyphonique ou aux musiques modales, animés par les artistes à l’affiche, assureront la mission pédagogique (et ludique) de ce long week-end. Sans oublier de nombreuses animations et grands jeux en bois pour enfants accompagnés qui finiront de parachever ce magnifique méli-mélo familial et culturel de ce début d’été.

Soïo Mundo – Du 3 au 6 juillet au parc Blandan, Lyon 7e – https://soiomundo.fr/