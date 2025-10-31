Un peu de poésie dans un monde de brutes… ou plutôt un peu de poésie pour regarder autre chose que le triste spectacle offert par nos hommes politiques actuellement. C’est ce que propose le festival nomade Parole Ambulante, joliment intitulé cette année Rallumons les étoiles !

Ce sera la 30e édition d’un événement singulier, décliné sous de nombreuses formes, et qui s’adresse à notre imaginaire commun et à notre part la mieux enfouie. Un festival où l’on retrouve toutes les narrations possibles : le récit, l’autofiction, la chanson, le poème, la musique, le cinéma, les arts plastiques et numériques…

Une manifestation, organisée par l’espace Pandora (dont le 40e anniversaire sera fêté) et dirigée par Thierry Renard, qui investira, comme chaque année depuis sa création, des lieux familiers et insolites. À Vénissieux, à Lyon, dans la métropole lyonnaise et en région Auvergne-Rhône-Alpes, du 3 au 14 novembre.

Près d’une vingtaine de rendez-vous sont prévus. Parmi lesquels on retiendra l’apéritif poétique prévu au théâtre des Marronniers où seront lus, en sa présence, des textes d’André Velter, parrain de cette édition. La lecture-rencontre du 10 novembre, “Trois femmes et un homme”, aux Marronniers. Geneviève Metge, Paola Pigani, Catherine Pont-Humbert et Damien Gouy y liront un choix de poèmes.

Ou bien, toujours aux Marronniers, le spectacle bilingue (italien/français) mis en scène par Damien Gouy, Pasolini-Porcu, due poeti in lotta, du 6 au 9 novembre.

Et aussi une expo Monstres et magie par la dessinatrice Caroline Hüe à la médiathèque Lucie-Aubrac de Vénissieux, du 4 au 29 novembre.

Rallumons les étoiles ! Festival de poésie(s), Parole Ambulante – Du 3 au 14 novembre – espacepandora.org