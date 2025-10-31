Actualité
Situé rue de l’Annonciade, le Maido restera fermé pour une durée de deux mois.

Manque d'autorisation, gaz hilarant... un bar à chicha fermé d'urgence à Lyon

  • par Loane Carpano
  • 1 Commentaire

    • Le bar à chicha, salon de thé "Le Maido"(1er), situé à Lyon, fait l'objet d'une fermeture administrative pour détention de gaz hilarant et de tabac à narguilé sans autorisation.

    Le salon de thé et bar à chicha "Le Maido", situé dans le 1er arrondissement de Lyon, a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône pour "délit et trouble à la santé publique." Situé rue de l'Annonciade, l'établissement fait ainsi l'objet d'une fermeture administrative, après un contrôle mené le 5 septembre dernier par la police nationale.

    Deux mois de fermeture

    Lors du contrôle, cinq bouteilles de protoxyde d'azote et des ballons de baudruches destinés à une utilisation par inhalation, ont été retrouvés stockés dans l'établissement. Le bar à chicha détenait également du tabac à narguilé sans l'autorisation nécessaire.

    Compte tenu de ces faits "portant atteinte à la santé publique", l'établissement sera contraint de rester fermé pour une durée de deux mois à compter du 28 octobre.

