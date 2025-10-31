Le bar à chicha, salon de thé "Le Maido"(1er), situé à Lyon, fait l'objet d'une fermeture administrative pour détention de gaz hilarant et de tabac à narguilé sans autorisation.
Le salon de thé et bar à chicha "Le Maido", situé dans le 1er arrondissement de Lyon, a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône pour "délit et trouble à la santé publique." Situé rue de l'Annonciade, l'établissement fait ainsi l'objet d'une fermeture administrative, après un contrôle mené le 5 septembre dernier par la police nationale.
Deux mois de fermeture
Lors du contrôle, cinq bouteilles de protoxyde d'azote et des ballons de baudruches destinés à une utilisation par inhalation, ont été retrouvés stockés dans l'établissement. Le bar à chicha détenait également du tabac à narguilé sans l'autorisation nécessaire.
Compte tenu de ces faits "portant atteinte à la santé publique", l'établissement sera contraint de rester fermé pour une durée de deux mois à compter du 28 octobre.
Lire aussi :
- Travail dissimulé, salariés sous-payés... un restaurant italien fermé d'urgence à Villeurbanne
- Travail dissimulé, emploi d'étrangers sans visa... un garage automobile fermé d'urgence à Genas
- Un traiteur de la Croix-Rousse fermé d'urgence pour manque d'hygiène
- Lyon : un restaurant afghan de la Guillotière fermé d'urgence pour manque d'hygiène
"protoxyde d'azote" Utilisé dans les blocs opératoire mais pas anesthésiant !