Le ministre délégué chargé de l’Industrie Sébastien Martin attendu jeudi dans le Rhône

Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l’Industrie, se rendra ce jeudi 4 juin dans le Rhône.

Le ministre délégué chargé de l’Industrie, Sébastien Martin, sera en déplacement dans le Rhône ce jeudi 4 juin.

Il se rendra en début d’après-midi sur le site de Téréva, plateforme logistique et de distribution spécialisée dans les équipements pour le bâtiment, à Pusignan. Il sera accompagné par le patron du Medef et actionnaire principal du Groupe Martin Belaysoud, Patrick Martin.

Sébastien Martin visitera ensuite le site de NIDEC, entreprise spécialisée dans la fabrication de moteurs électriques industriels, à Saint-Symphorien-d'Ozon. En fin de journée, le ministre inaugurera enfin le salon Salon France Innovation Plasturgie (FIP) qui se déroule à Eurexpo Lyon.