Nuits de Fourvière : portrait dansé et musique électropop

Programmé à Lyon pour la première fois, le chorégraphe hip-hop Mehdi Kerkouche nous embarque dans une pièce qui fusionne les styles sur fond de musique électropop.

Révélé au grand public pendant le premier confinement avec ses vidéos dansées postées sur les réseaux sociaux, Mehdi Kerkouche est un touche-à-tout, issu du show télévisé et du hip-hop, passionné par la scène et la comédie musicale.

Il a notamment chorégraphié pour Angèle et Christine and the Queens. Son succès viral éveille l’attention d’Aurélie Dupont, alors directrice du Ballet de l’Opéra de Paris, qui lui demande une création tandis qu’il présente à Chaillot la troisième édition de son festival On danse chez vous.

Ascension fulgurante

En janvier 2023, contre toute attente, il est nommé à la direction de Centre chorégraphique national de Créteil suite au départ de Mourad Merzouki pour fin de mandat.

Cette ascension fulgurante est marquée par Portrait, une nouvelle création qui illustre le parcours d’un artiste obsédé par le collectif, cherchant à connecter les corps et styles différents autour d’une gestuelle énergique.

Mêlant des danseurs venus d’horizons divers (classique, hip-hop, street jazz, contemporain, cirque, voguing…), il signe un portrait chorégraphique qui explore les liens familiaux qu’on nous impose ou que l’on choisit.

Sur une musique électropop, la danse est fluide, et libère de manière joyeuse les relations dans le groupe et la personnalité de chacun.

Portrait - Mehdi Kerkouche – Le 23 juillet (dans le cadre de Vogue la Nuit), aux Nuits de Fourvière