Pollution : baignade et navigation interdites sur la Loire

Après la baignade, c’est toute l'activité nautique qui est interdite sur la Loire, après l’identification de cyanobactéries.

C’est la présence d’une nappe bleue claire de 700 mètres de long sur 5 mètres de large qui a alerté les autorités. Cette pollution pourrait être due à la présence excessive de toxines produites par des cyanobactéries.

Selon l'Anses, les cyanobactéries se développent principalement en été dans des eaux comme les lacs, les étangs et certains cours d’eau et provoquent un changement de couleur de l’eau. Si elles se retrouvent naturellement dans les écosystèmes aquatiques, leur prolifération, conséquence d’un apport en nutriments trop important dans les lacs et les rivières, devient une préoccupation croissante du fait des conséquences écologiques, sanitaires et économiques qu’elle entraîne.

Lorsqu’elles prolifèrent, les cyanobactéries peuvent devenir dangereuses. "Elles se développent grâce à leur capacité d’adaptation et à leur compétitivité par rapport aux autres micro-organismes. Les densités peuvent devenir extrêmement élevées : plusieurs milliards de cellules par litre », prévient la préfecture de la Loire

Aussi appelées algues bleues, les cyanobactéries sont des micro-algues d’eau douce qui peuvent représenter un risque sanitaire pour la santé humaine et animale. Certaines peuvent produire des toxines à l’intérieur de leur cellule. À leur mort, naturelle ou par algicide, les toxines sont libérées dans l’eau. Au contact de la peau, ou en cas d’ingestion, elles peuvent causer conjonctivites, irritations de la gorge et des oreilles, maux de tête, diarrhées, fatigue et vertiges.

Les sapeurs-pompiers dépêchés sur place ont réalisé des prélèvements, les analyses sont toujours en cours.

[Message de la préfecture de la Loire] Baignade et navigation interdite sur la Loire (canoë, paddle, etc) à l'exception du bateau de croisière. https://t.co/DU0El3W8Jc — Ville Saint-Étienne (@saint_etienne_) July 18, 2023

Jusqu’au 25 juillet, toutes les activités de navigation de plaisance ainsi que toutes les activités sportives nautiques sont interdites. Cet arrêté complète les arrêtés municipaux portant interdiction de la baignade sur la section du fleuve Loire comprise dans le département de la Loire en amont du barrage de Grangent.

Seuls sont autorisés à circuler sur la Loire :

Les embarcations des services de sécurité (police nationale, gendarmerie) et de secours, des services d’EDF, du syndicat mixte d’aménagement des Gorges de la Loire et de la ville de Saint-Étienne.

Les embarcations autorisées nécessaires à la desserte des résidences riveraines à la retenue de Grangent et ne disposant d’aucun accès par voie terrestre.

Les bateaux de commerce (bateaux de marchandises ou à passagers) tels que définis à l’article R4000-1 du Code des transports.