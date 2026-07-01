Musiques du monde : Soïo Mundo, les goûts et les couleurs…

Trêve de discussions interminables, les goûts et les couleurs, ça se savoure, ça se danse, ça se partage le temps d’un festival Soïo Mundo dédié comme chaque été aux musiques du monde.

Soïo Mundo, troisième du nom, fait suite aux aujourd’hui légendaires Jeudis du Monde qui hantaient le jardin des Chartreux dans les pentes de la Croix-Rousse des années durant.

On ne change pas une équipe qui gagne, ni le fond résolument orienté traditions du monde, seule la formule évolue.

C’est en effet le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes (CMTRA) qui reste à la manœuvre. Quant à la formule ? Elle prend depuis trois étés la forme d’un festival resserré sur quatre jours mais avec toujours la même pertinence et le même enthousiasme partagé par un public au rendez-vous.

Changement d’arrondissement également, puisque c’est le parc Blandan, situé dans le 7e, qui accueille désormais l’événement.

Et quel événement ! Si l’on s’y retrouve quantitativement, c’est le cas qualitativement aussi avec un démarrage sur les chapeaux de roue en compagnie du sublime duo voix et percussion Cocanha (chants polyphoniques occitans à danser) et de la transe bretonne de Fleuves.

On retrouve aussitôt Ajate et son afrobeat à la mode japonaise et plein d’humour et l’afro-trad Wagogo tanzanien de The Zawose Queens.

Changement de registre avec l’âme kurde de Meral Polat et son rock psyché anatolien aux relents seventies mais remis à jour, avec le rap maloya au féminin de Lwanbe, l’électro-groove tunisien d’Insen ou grâce aux chants trad’ du Périgord par le trio Sorgues.

Mais Soïo Mundo, c’est également les petites gâteries hors scène à la sauce rebétiko, mandingue ou andine ou encore les DJ sets endiablés de DJ Pompompom, Fervinho ou Rhahis. Sans compter les ateliers de chant ou de danse ouverts à toutes et tous. Avec tant de beau monde et de belle humeur, on n’est pas à l’abri d’un succès !

Soïo Mundo – Du 2 au 5 juillet au parc Blandan