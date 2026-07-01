Lyon : deux immeubles des pentes de la Croix-Rousse évacués en raison d’un risque d’effondrement

Les habitants de deux immeubles de la rue Terme ont été évacués face à un risque d’effondrement. Google Maps

Les habitants de deux immeubles de la rue Terme, dans le 1er arrondissement, sont évacués depuis ce mercredi matin en raison d’un risque d’effondrement.

Depuis 11 heures ce mercredi 1er juillet, la rue Terme, dans le 1er arrondissement, est fermée à la circulation et une vingtaine de sapeurs-pompiers est sur place. Selon une information du Progrès, que nous en sommes en mesure de confirmer, deux immeubles sont actuellement évacués sur demande de la Ville de Lyon.

Une récente expertise aurait révélé des "mouvements bâtimentaires" sur l’un des immeubles, entre les 10 et 12 de la rue Terme, créant donc un risque d’effondrement "d'un mur de refend au rez-de-chaussée". La totalité des habitants est concernée par cette évacuation. Ils devraient être pris en charge par la Ville de Lyon.

"Un ingénieur structure et une entreprise de maçonnerie sont sur place pour prise des mesures d'urgence", précisent encore les services de la Ville, tandis que le gaz et l'électricité ont été coupés par GRDF et ENEDIS.

Le trafic des bus perturbé

L’intervention des pompiers a par ailleurs perturbé le trafic des transports en commun dans le secteur. La ligne C13 circule uniquement entre Grange Blanche et La Feuillée, puis de Croix-Rousse à Montessuy Gutenberg. Sur la ligne C18, les arrêts de Cordeliers à Clos Jouve ne sont plus desservis. La reprise de la circulation est estimée à 15 heures, indique TCL sur son site.