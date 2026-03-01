Culture
Nelvar le royaume sans peuple © Sonia Barcet

Moyen Âge et heroic fantasy au théâtre du Point-du-Jour

  • par Caïn Marchenoir

    • Chevaliers du XXIe siècle, monde peuplé d’elfes, trolls et autres créatures fantastiques… deux spectacles qui revisitent le genre au théâtre du Point-du-Jour

    Beau comme un camion

    Et si les chauffeurs routiers étaient les chevaliers du XXIe siècle, lancés à vive allure sur leur destrier motorisé ? C’est la question à laquelle répond, par l’affirmative, la jeune comédienne et metteuse en scène Adèle Gascuel.

    La comédienne et metteuse en scène Adèle Gascuel

    Son spectacle, conçu à partir de sa propre expérience d’autostoppeuse (au compteur, des années le pouce levé sur les routes de France et d’ailleurs !) mais aussi, dans une partie plus documentaire, grâce à des entretiens réalisés avec des camionneurs.

    En duo avec le comédien Pierre Germain, avec une extrême sensibilité, ils donnent voix à ces vies, à ces corps, à ces camions. Usant des langages de la performance, du théâtre autant que de ceux des arts visuels et de la danse, et d’une langue médiévale, ils font vrombir les moteurs, décollent du réel, la route devient alors le lieu du fantastique.

    Nelvar, le royaume sans peuple

    La prochaine création de Logan de Carvalho, jeune auteur et metteur en scène à qui l’on doit déjà le formidable [RAKATAKATAK]. C’est le bruit de nos cœurs, se déroulera dans un monde étrange, le royaume de Nelvar, peuplé d’elfes, trolls et autres créatures fantastiques. Ils se disputent le trône laissé vacant après la mort du roi.

    Fable médiévale, heroic fantasy, ce nouveau spectacle se veut une réflexion actuelle sur le vivre-ensemble puisque, selon Logan de Carvalho, l’adage “diviser pour mieux régner” n’a jamais été aussi utilisé que de nos jours. Avec magie et merveilleux à l’appui, Nelvar reflète nos symptômes sociétaux et tend, via l’imagination, à une réconciliation de classes.

    Humour, musique et bruitages en live s’invitent dans les mondes et langages truculents déployés, des symphonies épiques pour nous rappeler que nos vies ne sont que les récits que l’on en fait.

    Beau comme un camion – Du 2 au 5 mars au théâtre du Point-du-Jour

    Nelvar – Du 10 au 12 mars au théâtre du Point-du-Jour

