Le Département du Rhône effectue des travaux d'élagage du 19 au 22 janvier sur la RD138. La circulation se fera en alternat par feux.

Le Département du Rhône réalise des travaux d'élagage sur la RD138 à Saint-Cyr-sur-le-Rhône du 19 au 22 janvier 2026. L'opération impacte la circulation avec la mise en place d'un système d'alternat par feux.

Le département mène ces interventions dans le cadre de sa mission de garantie de la sécurité des usagers et d'amélioration des mobilités sur le réseau routier rhodanien.