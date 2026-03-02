Les Foulées de Villeurbanne sont à la recherche de bénévoles pour assurer le bon déroulement de la course prévue le 5 avril.

Il manque encore des bénévoles pour la 34e édition des Foulées de Villeurbanne. L'évènement qui rassemblera en 2026 près de 5 000 coureurs et coureuses se tiendra le dimanche 5 avril. "Pour assurer la sécurité des parcours et le bon déroulement de l’événement, nous recherchons activement des bénévoles signaleurs, postes clés le jour de la course", indique l'organisation dans un communiqué.

150 personnes sont nécessaires pour assurer le bon déroulement de la course notamment en régulant le trafic des véhicules et en anticipant le passage des coureurs. La mission dure de 7 h à 13 h.

Le lien vers le formulaire d'inscription.

