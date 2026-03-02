Actualité
Le coiffeur Élite hair style a été fermé pour travail dissimulé.

Lyon : un coiffeur de la Guillotière fermé par la préfecture pour travail dissimulé

  • par La rédaction

    • Un commerce exerçant l'activité de salon de coiffure sans l'avoir déclarée, et employant des salariés non déclarés a été fermé par la préfecture à Lyon.

    Le salon de coiffure Élite hair style, situé au 11 rue Sébastien Gryphe dans le 7e arrondissement a été fermé par la préfecture du Rhône pour travail dissimulé. Lors de deux contrôles réalisés par l'inspection du travail, les agents ont constaté que des prestations de coiffure étaient réalisées par des travailleurs non déclarés.

    Par ailleurs, l'établissement est déclaré comme un commerce de détail spécialisé dans la parfumerie et les produits de beauté mais exerce pourtant une activité de salon de coiffure. Après de premiers contrôles, les fauteuils utilisés pour couper les cheveux des clients avaient été déplacés "vers l'arrière du local afin de réduire la visibilité depuis la voie publique", ont par ailleurs relevé les inspecteurs.

    Des risques en matière de santé et de sécurité au travail ont été mis en exergue, notamment l'absence de dispositif conforme d'aération ou l'absence de contrôle des installations électriques. Enfin, l'un des trois salariés non déclarés s'est avéré être dépourvu de titre de séjour.

    Littérature, cinéma, sciences : à Lyon, la 22ème édition de Quais du Polar dévoile son programme

