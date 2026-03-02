Cette nouvelle édition du festival Quais du Polar sera placée sous le signe de la science. Ce lundi 2 mars, l'organisation a présenté son déroulement à l'Hôtel de Ville de Lyon.

132 auteurs de 22 nationalités différentes seront présents pour la 22e édition du festival Quais du Polar qui se déroulera à Lyon du 3 au 5 avril prochain. Un chiffre en hausse, puisqu'il y en avait 127 l'année dernière, pour 100 000 festivaliers. L'organisation du festival a dévoilé le programme de cette nouvelle édition, en présence d'Audrey Henocque, adjointe à la mairie de Lyon déléguée à la culture.

Jacques Attali, Paul Gasnier ou Nathacha Appanah...

Parmi les auteurs présents, on retrouve Jacques Attali, Paul Gasnier ou Nathacha Appanah pour la France, mais aussi l'espagnole Dolorès Redondo, les anglais Peter James et Matthew Blake, l'ukrainien Andreï Kourkov ainsi que les sud-coréennes Ji-Young Kang et Heejoo Lee. A noter l'absence du 133e auteur invité, Don Winslow, qui a préféré annuler sa visite, visé par des menaces suite à ses prises de position anti-Trump.

Véritable mastodonte du genre, l'événement se dote d'un programme complet alliant littérature, cinéma, musique et même… sciences. En effet, comme nous l'avons annoncé il y a quelques mois, cette année le festival sera consacré au thème :"chercheurs d'histoires : sciences et fictions." Un choix qui prend tout son sens selon Hélène Fishbach, directrice de Quais du Polar : "On fait un constat d’un rejet de la littérature d’un côté et des sciences de l’autre. (…) Les deux sont des matières qui cherchent la vérité, qui se confronte à du prêt-à-penser, à des récits simples qui rassurent".

"C'est toute une ville qui se met aux couleurs du polar"

Audrey Henocque a réaffirmé la "grande fierté" de la Ville de Lyon, "d’accueillir et de soutenir" ce festival qui a "réussi le challenge d’être un grand événement tout en étant convivial" félicite l'élue. "C'est toute une ville qui se met aux couleurs du polar" complète François Villet, président de l'association Quais du Polar.

Parmi cette éclectique programmation, qui mobilise une vingtaine de villes de la région, la police scientifique d'Ecully ouvrira ses portes au public. Laure Larrouquere-Hereyre, référence communication souligne "un moment attendu par le public et nos experts". A travers ces rencontres, elle espère notamment "dépasser les clichés de ce qu’on fait", alors que la fiction nourrit l'imaginaire collectif sur le rôle de la police scientifique. L'école nationale supérieure de la police située à Saint-Cyr-au-Mont d'Or sera elle aussi ouverte pour l'occasion.

De plus, 75 conférences et rencontres seront organisées pendant ces trois jours de festival. Au menu, plusieurs thèmes, comme la fabrique du récit, et les différentes manières de parler du polar du roman aux vidéos YouTube, ou encore des entretiens d'une heure avec chacun des cinq auteurs concernés. Des partenariats ont également été consolidés avec les trois universités lyonnaises.

Un festival qui se projette aussi à l'écran

Si la littérature occupe une place importante de cette 22e édition, le cinéma n'est pas mis à l'écart puisque 37 séances se tiendront dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et-ce jusqu'à Roanne. Le film "Impossible", réalisé par Emmanuel Finkiel sera notamment projeté en avant-première en présence du réalisateur. Jean-Paul Salomé, à la baguette dans "l'Affaire Bojarski" fera partie du casting. Plusieurs évènements à thèmes rythmeront aussi le festival, à l'instar d'une soirée horrifique coréenne, ou une journée consacrée au maître du suspense, Alfred Hitchcock.

Pour les amateurs de plein air, la traditionnelle "Grande enquête" fait son retour. Cette année, partez à la découverte de Gerland, épicentre de la science à Lyon. Pour les curieux, vous serez confrontés à la mort d'un chercheur à la renommée internationale, à vous de découvrir le coupable. En partenariat avec OnlyLyon, trois visites guidées seront également proposées au public. Si vous souhaitez visiter la capitale des Gaules, le "Bus des experts" fait son grand retour, avec cette année des spécialistes de la justice. Les musées et bibliothèques de la région prendront elles aussi part aux festivités en accueillant de nombreuses animations. Au total, 21 auteurs participeront à 19 rencontres.

Enfin, plusieurs prix seront décernés, comme le prix des lecteurs en partenariat avec le Figaro, le prix polar et justice avec Libération, ou encore le prix jeunesse décerné par 200 élèves de 8 classes de CM1 et CM2.