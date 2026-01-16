Accident mortel sur l’A46 au sud de Lyon, un poids lourd et un fourgon impliqués

Un grave accident de la circulation s’est produit ce vendredi en fin de matinée sur l’A46 sud, à hauteur de Communay. Une personne a perdu la vie.

Un accident mortel s’est produit ce vendredi 16 janvier aux alentours de 11h50 sur l’autoroute A46 sud, entre l’échangeur de Communay et la bifurcation de Ternay, dans le sens Marseille – Saint-Étienne. Selon nos confrères du Progrès, un poids lourd et un fourgon seraient impliqués dans la collision.

Une personne serait décédée dans l’accident, sans que l’on connaisse pour l’heure son identité ni les circonstances précises du choc. D’importants moyens de secours ont été mobilisés et l’intervention était toujours en cours en début d’après-midi.

12h11 ⚠️ : sur #A46, autoroute coupée en direction de Marseille et Saint-Etienne après la sortie n°16 Communay. Écoutez @Radio1077 #InfoTrafic — Autoroute A46 (@A46Trafic) January 16, 2026

Conséquence directe de cet accident, la circulation a été interrompue sur ce secteur de l’A46 sud, entraînant de fortes perturbations dans le sud de l’agglomération lyonnaise. Des déviations ont été mises en place afin de permettre aux automobilistes de contourner la zone.