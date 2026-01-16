Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Accident mortel sur l’A46 au sud de Lyon, un poids lourd et un fourgon impliqués

  • par La Rédaction

    • Un grave accident de la circulation s’est produit ce vendredi en fin de matinée sur l’A46 sud, à hauteur de Communay. Une personne a perdu la vie.

    Un accident mortel s’est produit ce vendredi 16 janvier aux alentours de 11h50 sur l’autoroute A46 sud, entre l’échangeur de Communay et la bifurcation de Ternay, dans le sens Marseille – Saint-Étienne. Selon nos confrères du Progrès, un poids lourd et un fourgon seraient impliqués dans la collision.

    Une personne serait décédée dans l’accident, sans que l’on connaisse pour l’heure son identité ni les circonstances précises du choc. D’importants moyens de secours ont été mobilisés et l’intervention était toujours en cours en début d’après-midi.

    Conséquence directe de cet accident, la circulation a été interrompue sur ce secteur de l’A46 sud, entraînant de fortes perturbations dans le sud de l’agglomération lyonnaise. Des déviations ont été mises en place afin de permettre aux automobilistes de contourner la zone.

    à lire également
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 16 au 18 janvier

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 16 au 18 janvier 14:22
    Accident mortel sur l’A46 au sud de Lyon, un poids lourd et un fourgon impliqués 13:44
    Musique classique : le clavecin en Rondeau’vision 13:06
    Des travaux d'élagage sur la RD138 à Saint-Cyr-sur-le-Rhône 12:10
    Lyon : le métro B en partie à l'arrêt toute la journée 12:01
    d'heure en heure
    Lyon : le festival de rap Hypnotize n'aura pas lieu cette année 11:35
    Fête des Lumières de Lyon : un artiste condamné pour avoir été favorisé lors de l'édition 2018 10:44
    Station Vélo'v @Hugo LAUBEPIN
    Où en est l'installation des 33 nouvelles stations Vélo'v dans la métropole de Lyon ? 10:11
    musée Lugdunum visiteurs
    Lyon : le musée Lugdunum participera pour la première fois aux "Nuits de la lecture" 09:40
    ZFE
    Pollution : la qualité de l'air reste moyenne ce vendredi à Lyon 09:08
    illustration pluie / Photo: Pixabay
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie-inondations 08:41
    Mort de Johanna, renversée par un bus TCL à Lyon : Keolis et le chauffeur seront jugés 07:59
    @Hugo LAUBEPIN
    Un fourgon blindé braqué en pleine journée à Villeurbanne 07:39
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut