Tassin : une plainte pour menace de mort déposée contre son adjoint, le maire accusé de "minimiser les faits"

Le maire-candidat Pascal Charmot a été la cible d'un communiqué de presse de Yoann Achani (DVD), tête de liste aux municipales qui demande à l'élu de faire preuve de transparence. Son cabinet s'explique.

"Toute la transparence doit être faite" écrit Yoann Achani, candidat Divers Droite à la maire de Tassin-la-Demi-Lune. La tête de liste "Un Nouveau Souffle pour Tassin-la-Demi-Lune", interpelle Pascal Charmot, maire de la commune depuis 2014. En cause, une plainte pour menace de mort déposée à l'encontre de Jacques Blanchin, son adjoint à la sécurité. Pour rappel, en juillet dernier, une habitante envoie un courrier aux services municipaux dans le but de signaler des stationnements abusifs et dangereux en bas de l'avenue Victor Hugo, qu'elle emprunte tous les jours pour aller au travail. Elle demande alors une intervention de la police municipale.

Alerté par ses services, Jacques Blanchin, répond aussitôt, mais croit répondre au message de ses services. Selon il qualifie l'habitante d' "emm… numéro 1, en plus une sympathisante de JR (Julien Ranc, leader de l’opposition municipale,) […] une seule solution : l’achever…" termine-t-il avec un émoji pleurant de rire. Problème, l'adjoint répond à tous les interlocuteurs de la discussion y compris l'habitante qui signale les problèmes de stationnement.

Une plainte déposée en raison de la présence de l'adjoint à la nouvelle liste du maire pour 2026

L'adjoint s'excuse alors, et l'affaire semble s'estomper. Pourtant, le 20 février dernier, l'habitante dépose une plainte à l'encontre de Jacques Blanchin rapporte le Progrès. Elle justifie son choix par la présence de celui-ci sur la nouvelle liste que conduit Pascal Charmot (LR), le maire sortant et candidat à sa réélection. L'actuel adjoint à la sécurité évoque une incompréhension et s'interroge sur le timing de la plainte à moins d'un mois des municipales. Un ressenti partagé par le cabinet du maire.

De son côte, Pascal Charmot n'a pas pris de mesure à l'encontre de Jacques Blanchin. De quoi s'attirer les foudres de Yoann Achani, également candidat aux municipales. Dans un communiqué de presse publié le 25 février dernier, celui-ci demande au premier édile de "la transparence, la reconnaissance des faits et des excuses. Pas le silence. Pas la minimisation. Encore moins des tentatives de politisation destinées à détourner l’attention." Il poursuit en accusant Pascal Charmot de n'avoir "à aucun moment, pris les mesures nécessaires pour faire toute la lumière sur ces propos inacceptables".

"Des paroles malheureuses, qui n'aurait pas dû être formulées ainsi".

Contacté par Lyon Capitale, le cabinet du maire de Tassin-la-Demi-Lune s'explique. "C'est une affaire qui date d'il y a 7 mois, il y a eu des excuses immédiates. Jacques Blanchin a souhaité la contacter plusieurs fois, elle n'a jamais donné suite aux sollicitations". Concernant le motif des messages envoyées par l'habitante, la mairie assure "que la Ville ne pouvait pas intervenir pour ce genre de demande et que cela revient à la Métropole".

Le cabinet regrette toutefois "des paroles malheureuses, qui n'auraient pas dû être formulées ainsi". Concernant, les reproches faits par Yoann Hachani, l'équipe du maire dénonce "un objectif purement politique destiné à affaiblir Pascal Charmot". "Si Monsieur Achanni a décidé de créer la polémique autour de ça, c'est bien dommage", déplore la mairie.