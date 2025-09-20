Musique classique : feux d’Artifices à la salle Molière 

Basé en Bourgogne et résident d’un lieu pensé et créé pour la musique baroque, La Turbine, le jeune ensemble Artifices, emmené par la violoniste baroque Alice Julien-Laferrière – également instigatrice de ce lieu de création –, développe depuis ses débuts des programmes originaux articulés autour de la musique descriptive à l’ère baroque et les procédés d’“imitation”.

Évocations naturalistes (on pense bien sûr aux Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi), chant des oiseaux par-ci, tempête par-là, la musique baroque regorge d’épisodes imagés dans lesquels les compositeurs de l’époque redoublent d’artifices afin d’imiter le réel.

Mais loin de l’univers bucolique, la guerre et les batailles en général ont également été l’objet de ce genre de procédés compositionnels. Lames qui s’entrechoquent, processions militaires, combats en tout genre : quand les archets soudain s’enflamment, les images apparaissent et la magie opère.

Un programme belliqueux, donc, mais ludique et palpitant qui verra Alice Julien-Laferrière et son ensemble interpréter quelques pages truculentes du répertoire baroque signées Ignazio Albertini, Heinrich Ignaz Franz von Biber, Bernardo Storace, Maurizio Cazzati, Clamor Heinrich Abel ou Johann Heinrich Schmelzer.

L’Harmonie des batailles – Mardi 23 septembre à 20 h à la salle Molière

www.auditorium-lyon.com