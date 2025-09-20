Culture
Le jeune ensemble Artifices © Athipic

Musique classique : feux d’Artifices à la salle Molière 

  • par Guillaume Médioni

    • Basé en Bourgogne et résident d’un lieu pensé et créé pour la musique baroque, La Turbine, le jeune ensemble Artifices, emmené par la violoniste baroque Alice Julien-Laferrière – également instigatrice de ce lieu de création –, développe depuis ses débuts des programmes originaux articulés autour de la musique descriptive à l’ère baroque et les procédés d’“imitation”. 

    Évocations naturalistes (on pense bien sûr aux Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi), chant des oiseaux par-ci, tempête par-là, la musique baroque regorge d’épisodes imagés dans lesquels les compositeurs de l’époque redoublent d’artifices afin d’imiter le réel.

    Mais loin de l’univers bucolique, la guerre et les batailles en général ont également été l’objet de ce genre de procédés compositionnels. Lames qui s’entrechoquent, processions militaires, combats en tout genre : quand les archets soudain s’enflamment, les images apparaissent et la magie opère.

    Un programme belliqueux, donc, mais ludique et palpitant qui verra Alice Julien-Laferrière et son ensemble interpréter quelques pages truculentes du répertoire baroque signées Ignazio Albertini, Heinrich Ignaz Franz von Biber, Bernardo Storace, Maurizio Cazzati, Clamor Heinrich Abel ou Johann Heinrich Schmelzer.

    L’Harmonie des batailles – Mardi 23 septembre à 20 h à la salle Molière 

    www.auditorium-lyon.com

    à lire également
    KAIROS ©metronomi
    AiRT DE FAMILLE, un festival d’art vivant pour découvrir les toits de Perrache autrement 

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    KAIROS ©metronomi
    AiRT DE FAMILLE, un festival d’art vivant pour découvrir les toits de Perrache autrement  11:24
    Musique classique : feux d’Artifices à la salle Molière  11:04
    berges du rhone lyon
    Pollution à Lyon : un samedi jugé dégradé dû à l'ozone 10:39
    Un samedi d'été à Lyon avec 30 degrés annoncés 09:43
    Thomas Rudigoz
    Municipales 2026 : Rudigoz demande des gages à Aulas 07:00
    d'heure en heure
    Perspective de l’hôtel du commandement côté rue après travaux © Emmanuelle Andreani Architecte
    Près de Lyon : l'Hôtel de Commandement de Sathonay-Camp bientôt transformé en lieu de vie 19/09/25
    voiture police faits-divers
    Vénissieux : de nouveaux tirs sur le boulevard Ambroise-Croizat 19/09/25
    Sécheresse et fissures : “Nos travaux sont estimés à 350 000 euros au total. C’est plus que le prix de ma maison” @Association Les Oubliés de la canicule
    Sécheresse en Isère : levée partielle des restrictions 19/09/25
    Siège social GL Events
    Lyon : GL Events signe un contrat pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Milan 19/09/25
    Miroir Miroir ephad
    "Miroir Miroir" : quand des résidents d'EHPAD lyonnais participent à la Biennale de la Danse 19/09/25
    Un journaliste blessé par un projectile en manifestation à Lyon : la police mise en cause 19/09/25
    "Lyon a besoin d’un maire capable de rassembler largement" : l'UDI se range derrière Aulas 19/09/25
    Les Mascareignes
    Un traiteur de la Croix-Rousse fermé d'urgence pour manque d'hygiène 19/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut