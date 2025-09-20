La qualité de l'air à Lyon se dégrade ce samedi 20 septembre, notamment à cause d'une concentration élevée de l'ozone.

Ce samedi 20 septembre, la qualité de l'air à Lyon est jugée dégradée, selon l'indice Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. La principale cause de cette dégradation est l'ozone, dont les concentrations élevées sont favorisées par l'ensoleillement et la chaleur. Le vent du sud contribue à brasser l'atmosphère mais ne suffit pas à empêcher la formation de ce polluant.

Pas d'inquiétude, les Lyonnais peuvent profiter des Journées du Patrimoine puisque l'impact reste limité pour la majorité de la population. Attention tout de même aux personnes sensibles, comme les enfants, les personnes âgées ou asthmatiques, qui pourraient ressentir une gêne respiratoire en cas d'effort à l'extérieur, surtout cet après-midi.