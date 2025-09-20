Actualité
berges du rhone lyon

Pollution à Lyon : un samedi jugé dégradé dû à l'ozone

  • par Claire Martinez

    • La qualité de l'air à Lyon se dégrade ce samedi 20 septembre, notamment à cause d'une concentration élevée de l'ozone.

    Ce samedi 20 septembre, la qualité de l'air à Lyon est jugée dégradée, selon l'indice Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. La principale cause de cette dégradation est l'ozone, dont les concentrations élevées sont favorisées par l'ensoleillement et la chaleur. Le vent du sud contribue à brasser l'atmosphère mais ne suffit pas à empêcher la formation de ce polluant.

    Pas d'inquiétude, les Lyonnais peuvent profiter des Journées du Patrimoine puisque l'impact reste limité pour la majorité de la population. Attention tout de même aux personnes sensibles, comme les enfants, les personnes âgées ou asthmatiques, qui pourraient ressentir une gêne respiratoire en cas d'effort à l'extérieur, surtout cet après-midi.

    à lire également
    Un samedi d'été à Lyon avec 30 degrés annoncés

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    berges du rhone lyon
    Pollution à Lyon : un samedi jugé dégradé dû à l'ozone 10:39
    Un samedi d'été à Lyon avec 30 degrés annoncés 09:43
    Thomas Rudigoz
    Municipales 2026 : Rudigoz demande des gages à Aulas 07:00
    Perspective de l’hôtel du commandement côté rue après travaux © Emmanuelle Andreani Architecte
    Près de Lyon : l'Hôtel de Commandement de Sathonay-Camp bientôt transformé en lieu de vie 19/09/25
    voiture police faits-divers
    Vénissieux : de nouveaux tirs sur le boulevard Ambroise-Croizat 19/09/25
    d'heure en heure
    Sécheresse et fissures : “Nos travaux sont estimés à 350 000 euros au total. C’est plus que le prix de ma maison” @Association Les Oubliés de la canicule
    Sécheresse en Isère : levée partielle des restrictions 19/09/25
    Siège social GL Events
    Lyon : GL Events signe un contrat pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Milan 19/09/25
    Miroir Miroir ephad
    "Miroir Miroir" : quand des résidents d'EHPAD lyonnais participent à la Biennale de la Danse 19/09/25
    Un journaliste blessé par un projectile en manifestation à Lyon : la police mise en cause 19/09/25
    "Lyon a besoin d’un maire capable de rassembler largement" : l'UDI se range derrière Aulas 19/09/25
    Les Mascareignes
    Un traiteur de la Croix-Rousse fermé d'urgence pour manque d'hygiène 19/09/25
    Un premier foyer de dermatose nodulaire bovine détecté dans le Rhône 19/09/25
    Sans titre, Maxwell Alexandre (Brésil)
    Au MacLYON, deux nouvelles expositions pour renouer le dialogue entre individualité et collectif 19/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut