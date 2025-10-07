Culture
© Nanou Autin

Dessin contemporain : Lyon Art Paper, encore plus d’artistes !

  • par Martine Pullara

    • Pour sa 11e édition, Lyon Art Paper, le salon du dessin contemporain, retourne au palais de Bondy avec Géraldine Kosiak comme invitée d’honneur et passe de 57 à 76 artistes exposés !

    Organisé par la Société lyonnaise des beaux-arts et après deux ans au fort de Vaise, à la fondation Renaud, Lyon Art Paper reprend possession du palais de Bondy et augmente le nombre d’artistes présents. Il démontre une fois de plus la légitimité du dessin comme médium à part entière dans le paysage artistique contemporain qu’il révèle sous toutes ses facettes, à la croisée de nombreuses pratiques et techniques.

    Ségolène Girard, Soudan, 2024 Rotring, crayon et peinture aquarelle sur papier Arches © Matthieu Colin

    Valeurs sûres et artistes émergents présenteront des œuvres originales et il y en aura pour tous les goûts – dessin, volume sur papier, art numérique, art construit, abstraction, collages, illustration, pliage, expressionnisme, origami, objets tridimensionnels. Amateurs et collectionneurs pourront ainsi les rencontrer et partager leur approche créative. Dans l’idée de confronter le regard de la jeune génération sur la création autour du papier, le salon innove avec une exposition qui aura lieu à l’Ensba (École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon) réalisée par les élèves et les enseignants.

    Deux artistes femmes à l’honneur

    Géraldine Kosiak, Animalité

    L’invitée d’honneur est Géraldine Kosiak et Élisabeth Weill-Lambert sa co-invitée. La première est dessinatrice et développe une œuvre qui mêle dessin, écriture, installation, broderie, tapisserie et objets, creusant la mémoire collective, l’intimité, le patrimoine et le savoir-faire. Elle présente ici une sélection de la série de dessins Animalité réalisée à la villa Médicis où elle réinterprète des détails de fresques, tableaux, enluminures, tapisseries, sculptures de l’Antiquité à l’âge classique.

    Élisabeth Weill-Lambert quant à elle explore une technique rare : la peinture à l’huile par soustraction, sur papier contrecollé, carton ou bois. Son travail est centré sur la figure, des portraits, des visages qu’elle fait surgir en grattant la matière et qui semblent émaner du passé. Comme d’habitude, des œuvres aux coûts accessibles sont proposées au public, la fourchette de prix allant d’une centaine à quelques milliers d’euros. Une bonne raison pour se déplacer et soutenir les artistes !

    Lyon Art Paper – Du 8 au 12 octobre au palais de Bondy, Lyon 5e – www.slba.fr
    Facebook/Instagram @lyonartpaper

